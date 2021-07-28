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Володимиру Зеленському і Джозефу Байдену зручніше зустрітися 31 серпня – прес-секретар Президента України

20 серпня 2021 року - 18:33

Володимиру Зеленському і Джозефу Байдену зручніше зустрітися 31 серпня – прес-секретар Президента України

Українська та американська сторони узгодили, що Президенту України Володимиру Зеленському і Президенту США Джозефу Байдену буде зручніше зустрітися 31 серпня. Про це повідомив прес-секретар Глави Української держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента у п’ятницю.

«Ви вже знаєте, що трохи змінився формат зустрічі Володимира Зеленського з Джозефом Байденом. Додалася зустріч віч-на-віч. І, відповідно, вирішили, що зручніше буде зустрітися 31 серпня. Ми на це радо погодилися, тому що так Президент України зможе повноцінно, а не поспіхом, узяти участь у пам’ятних заходах до річниці Іловайської трагедії 29 серпня», – зазначив він.

Сергій Никифоров також зауважив, що США змінили свого представника на саміті Кримської платформи, який відбудеться у Києві 23 серпня, і про це має офіційно повідомити американська сторона.

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