Вперше за 17 років відбувається комплексний ремонт Бориспільської траси, яка буде повністю відкрита вже наприкінці серпня, повідомив Кирило Тимошенко

У межах програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» завершується ремонт ділянки дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, яка веде до Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Проїзд по цій трасі буде повністю відкритий наприкінці серпня, повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

«В Україні це дорога з одним із найінтенсивніших трафіків – 85 тисяч автомобілів за добу. Комплексно вона не оновлювалася вже 17 років. Експлуатаційного утримання автобану до головного аеропорту країни вже було недостатньо», – зазначив Кирило Тимошенко після огляду виконання ремонтних робіт на Бориспільській трасі на Київщині.

За його словами, у червні в межах програми «Велике будівництво» стартував ремонт 17-кілометрової ділянки дороги М-03, яка востаннє ремонтувалася у 2004 році.

«Дорожники максимально мобілізовані, працюють у режимі 24/7 і буквально за три тижні виконали грандіозну частину роботи. Рух оновленим правим проїздом буде відкритий найближчими вихідними. Далі ремонтні бригади оперативно візьмуться за ліву сторону магістралі. Повністю дорога буде відкрита наприкінці серпня», – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, крім оновленого асфальту, на трасі передбачено встановлення систем вагового контролю Weight-in-Motion з обох напрямків та інтелектуальної автоматизованої системи управління дорожнім рухом, ремонт підземних пішохідних переходів, перевлаштування системи освітлення.

«Після проведення ремонту дорожнє покриття слугуватиме щонайменше десять років. Два місяці інтенсивного ремонту на автобані вартують того, аби на десятиліття наперед забути тут про будь-які подальші ремонти», – наголосив Кирило Тимошенко.