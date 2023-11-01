Впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильнішою, ніж будь-коли – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Передусім, вдячність нашим захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, українським льотчикам та воїнам зенітних ракетних військ, усім підрозділам, які знищують російську авіацію, ракети й дрони… Минулої ночі збито 18 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету. На жаль, є кілька влучань. Але більшість ворожих цілей були знищені. І, зокрема, в Полтавській області, і Чернігівській, Сумській областях, на Вінниччині та Хмельниччині, в інших наших регіонах. Я дякую за це нашим воїнам. Маємо всі чітко пам’ятати: кожне таке збиття – це порятунок людей та інфраструктури. І я прошу всіх українців зважати на сигнали повітряної тривоги та враховувати, що, хоч ми й посилюємо ППО так, як тільки можливо, все ж небезпека значна. Особливо в таких містах, як Харків, як Запоріжжя, як Херсон. У містах і селах Херсонщини, Донеччини. На Чернігівщині, Сумщині. Варто бути уважними й не ставитися до небезпеки легковажно.

Сьогодні провів кілька важливих нарад та, як і завжди, – селектор: військові, розвідка, урядовці, відповідальні за ситуацію в регіонах. Провів також нараду з нашою командою, яка представляла Україну на зустрічі радників щодо Формули миру. Ми обговорили основні деталі та результати цього саміту. Певні речі – дуже корисні для України, для міжнародного права загалом – ми поки не оприлюднюємо. Причина -вона зрозуміла: не даємо шансу Росії зірвати наші міжнародні зусилля. Але можу сказати, що ця, вже третя зустріч радників стала ще сильнішою, ніж дві перед нею. Продовжила консолідацію світу. Є підсумковий документ співголів зустрічі радників на Мальті. І є багато сигналів від представників держав, зокрема Глобального Півдня та наших партнерів у Європі, в Америці, які підтверджують правильність нашого курсу на об’єднання світу навколо Формули миру, щоб принципи чесного миру, повного відновлення сили міжнародного права були спільним планом світової більшості. Визначили сьогодні на нараді основні кроки, які будемо робити наступними місяцями, щоб додати ще нового змісту щодо Формули миру.

Ще одна дуже важлива річ. Сьогоднішній день має особливий геополітичний і ціннісний сенс. Цей день, 1 листопада, відзначається фактично як народження Європейського Союзу. Тридцять років тому набув чинності Маастрихтський договір, який заклав основи сучасного європейського єднання. Було багато протидії Європі в єднанні, багато зневіри щодо єдиної Європи. Та й досі антиєвропейська політика є доволі гучною частиною політичного спектра в різних країнах. Зокрема, і в тих країнах, чий єврооптимізм є критично важливим для збереження миру й нормального порядку у Європі та світі. Але Євросоюз уже не один раз доводив, що здатен долати кризи, здатен захищатися, здатен зберігати ціннісне лідерство у світі, здатен ставати міцнішим, коли вороги Європи очікують від неї тільки слабкості.

Ми цінуємо нашу Європу, Європу взаємодії, а не суперечок, Європу людей, а не ідеологій, бо тільки таким наш континент здатен захищати і захистити людські життя і в країнах Європи, й у світі. Я впевнений, що Україна зробить нашу Європу сильніше, ніж будь-коли, і ми працюємо максимально активно, щоб не залишилося жодної перешкоди для нашого вступу в Європейський Союз. А також я впевнений, що, хоч би як розвивалися події у світі, в інших наших партнерів і в Америці, і будь-де іще, все одно єдність перемагатиме. Єдність, а не розділення. Єдність, а не заклики до самоізоляції.

Я дякую всім за допомогу Україні, за спільні дії в захисті наших європейських цінностей. А також дякую всім тим у світі, хто допомагає берегти єдність: усім від Вашингтона до кожної столиці світу, у якій цінують людей і життя.

Слава всім, хто бореться заради свободи! Слава нашим воїнам!

Слава Україні!