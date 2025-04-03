Впровадження реформи шкільного харчування: Олена Зеленська провела зустріч з уповноваженим уряду Швейцарії

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з уповноваженим уряду Швейцарії з питань України Жаком Гербером.

Основна тема зустрічі – реформа системи шкільного харчування, одна з пріоритетних ініціатив першої леді.

Олена Зеленська подякувала Посольству Швейцарії та швейцарсько-українським проєктам DECIDE та «Діємо для здоров’я», які стали одними з перших міжнародних партнерів реформи.

Спільними зусиллями був створений портал «Знаїмо», де зібрана інформація про впровадження реформи для всіх цільових груп, започатковані вебінари та онлайн-курси для освітян та управлінців, а також виданий збірник рецептур для закладів освіти від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Перша леді поінформувала про перебіг упровадження реформи. Торік восени Президент України повідомив про старт програми безкоштовного шкільного харчування для учнів початкових класів. З вересня цього року планується розширення цієї ініціативи.

«Основними викликами, якщо врахувати розширення програми, залишаються інфраструктура й кадри. На сьогодні лише 20 % від загальної кількості кухонь та їдалень у країні відповідають сучасним вимогам. Для підготовки кухарів в Україні вже функціонують 17 таких навчально-практичних центрів, шість із яких були створені за підтримки Швейцарії. Мета – створити щонайменше 60 таких центрів», – розповіла Олена Зеленська.

Дружина Президента висловила сподівання, що за допомогою швейцарських партнерів плани вдасться реалізувати.