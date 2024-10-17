Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції - звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги – наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо.

Я дякую Шарлю Мішелю, Президенту Євроради, за запрошення для України взяти участь. Будуть також зустрічі у Європарламенті – і з Президенткою Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте, Генсеком НАТО. А також ми готуємося до засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів оборони. Головне – більше захисту для України зараз, перед зимою.

Вчора ввечері я говорив із Президентом Байденом. Багато дуже питань. Вдячний за новий пакет підтримки. 425 мільйонів доларів обсяг. Це ППО – пріоритет особливий. Зброя для наших воїнів. Ми обговорили також наступні наші пакети. Президент Байден дав мені слово, що найближчим часом пакети будуть реалізовані. Ми говорили про далекобійну зброю. Говорили про «Рамштайн» – засідання за кілька тижнів. Також говорили й про те, як наші команди працюватимуть за пунктами Плану перемоги. Те, що має нам допомогти і на фронті цими тижнями, і дуже очікуємо підтримки заради наших Східних напрямків. План перемоги – це й про дипломатію, про мир завдяки силі, який має привести нас до справді результативного Саміту миру.

Зараз будуть дуже активні тижні в роботі з нашими партнерами. У нас із ними є сила для справедливого миру.

Я хочу подякувати кожному й кожній, хто з Україною! Дякую Президенту Байдену, обом партіям Конгресу та всім американцям! Дякую Євросоюзу, кожному лідеру Європи, кожній країні, які зберігають єдність заради України й тим самим – заради себе та всієї Європи. Дякую всім нашим людям!

Слава Україні!