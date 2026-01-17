Всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, і треба невідкладно реалізувати їх – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні провів уже детальний селектор по всіх питаннях надзвичайної ситуації в енергетиці після російських ударів. Багато завдань, і надзвичайно складно після цієї ночі та влучань «шахедів» на Київщині. Буча, Гостомель, Ірпінь – тривають роботи. Також в Одесі – ліквідовуються наслідки ударів. Харків – складно з електрикою для більш ніж чотирьохсот тисяч людей, теж наслідок ударів. Усі ремонтні бригади, усі необхідні сили, все задіяно. Дякую кожному й кожній, хто працює для відновлення, для людей, для свого міста, своєї громади. Важливо, що всі політичні та юридичні рішення вже ухвалені для збільшення імпорту електрики, треба невідкладно реалізувати їх. Це стосується всіх – і державних компаній, і приватних компаній: я доручив урядовцям оперативно з цим розібратись.

Дякую кожному партнеру, які зараз готові допомагати Україні з обладнанням. Є домовленості по ввезенню генераторів, іншого обладнання. Максимально прискорюємо всі рішення. Окремо – по Києву. Урядові структури всі залучені, Міністерство внутрішніх справ розгорнуло додаткові пункти підтримки. Є також рішення по всьому, що може бути необхідним, включно з гарячим харчуванням для людей: треба бути значно активніше в реалізації. Міністерство енергетики України, Міністерство розвитку, інші повинні все перевірити щодо ситуації з опаленням у будинках: значна кількість будинків у Києві досі без тепла.

З міністром оборони України ми проговорили по роботі ППО, по перевірці наслідків ударів та обставин кожної російської атаки. Усе, що робить ворог, має аналізуватись до кожної деталі, і наша протидія, наш захист повинні стати значно сильніше. Це буде. Рішення теж будуть, які необхідні, щоб змінити систему нашого захисту. У тому числі кадрові. Дякую всім, хто допомагає зараз.

Підписав також нове рішення щодо санкцій – це санкції проти тих, хто виправдовує агресію та використовується Росією у пропаганді. Погодив і наступні санкційні кроки – рішення незабаром. Тиск на Росію повинен зберігатись, і продовжимо працювати на синхронізацію санкцій, і не тільки рішень партнерів у нашій юрисдикції, але українських санкційних рішень у списках партнерів. Уже зараз у персональних санкціях партнерів, також у списках проти юридичних осіб суттєва частина – це пропозиції України.

Сьогодні українська делегація вже у Сполучених Штатах Америки. Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія. Ближче до вечора за київським часом я очікую перші доповіді щодо зустрічей. Головне завдання для української делегації – дати всю реальну інформацію про те, що відбувається, про наслідки російських ударів: у тому числі наслідком цього терору є дискредитація дипломатичного процесу, люди зневірюються у дипломатії, і російські удари постійно погіршують навіть ті невеликі можливості для діалогу, які були. Американська сторона повинна це розуміти. Потрібен прогрес і щодо документів, які готувались.

Україна ніколи не була, не буде перепоною для миру, і саме від партнерів зараз залежить, чи буде розвиток дипломатії. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною.

Слава Україні!