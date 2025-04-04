Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією; дипломатія для них – це пусте слово – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз тривають рятувальні роботи в Кривому Розі після удару російської ракети. Попередньо – балістика. Станом на цей час відомо про 14 загиблих, і серед них шість дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Багато постраждалих, пошкоджені будинки. Ракета вдарила фактично по території поруч із житловими будинками – у дитячий майданчик, звичайні вулиці. Це просто нелюди, сволота – усі, хто може таке робити. Слова нормального про цих російських покидьків немає. І сьогодні ж у Харкові весь день тривали рятувальні роботи після удару російських дронів. Цілеспрямований удар шести «шахедів». На жаль, п'ять людей загинули. 34 людини постраждали. Загалом за одну тільки минулу ніч було 78 ударних дронів, із них 56 – «шахеди. Сьогодні ж у Херсоні – новий цілеспрямований удар російського FPV-дрона по обʼєкту енергетики – по Херсонській ТЕЦ. Такі удари не можуть бути випадковістю – росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією. Дипломатія для них – це пусте слово. І тому потрібен тиск – достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну. Вже могло б бути досягнуте припинення вогню, і саме Путін це відкидає, саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до миру не примусити. Вдячний усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та всім зусиллям заради чесного миру стати ефективними. Розраховуємо на Америку, на Європу, на інших партнерів – розраховуємо на їхню змогу натиснути на єдину причину війни, а саме – на російське бажання знищувати та вбивати.

Сьогодні були доповіді військових: Головкома, начальника Генерального штабу, міністра оборони України. Зміцнюємо наш захист. Пояснюємо партнерам, що потрібно, щоб наші позиції стали сильнішими, а отже, щоб дипломатія стала сильнішою.

Дуже важливо, що сьогодні в Україні відбулася зустріч наших військових із представниками партнерів: Британія, Франція, саме військові команди. І розмова – уже дуже детальна – про розміщення безпекових контингентів в Україні. Є відчутний прогрес, і я сьогодні особисто подякував нашим партнерам за це – ми формуємо спільне бачення й конкретну основу для гарантування безпеки. Ми в Україні не просто прагнемо миру, але й будуємо чітку стратегію, як зробити мир справді надійним, справді тривалим. Я вдячний усім у Європі, хто нам у цьому допомагає, і важливо, щоб ця робота й подальша безпека були підтримані Сполученими Штатами.

І ще одне – за підсумками спілкування з нашими громадами на Чернігівщині вчора. Ми домовилися з громадами, що дамо спеціальну підтримку для прифронтових громад та для прикордонних, які межують із Росією. Сьогодні урядовці вже погодили параметри підтримки. Йдеться про перший внесок – щонайменше це буде 2 мільярди гривень для 200 громад на Донеччині, в Запоріжжі, Харківщина, Херсонщина, Сумщина, Чернігівщина, Миколаївська область та Луганщина. Також – громади Дніпровщини. Будемо дивитися на результат використання цих коштів і будемо продовжувати цю фінансову підтримку. Це гроші, які можна буде використати додатково на найбільш гострі безпекові потреби – те, що стосується передусім захисту людей, ремонту й відновлення, спеціального транспорту, будівництва укриттів. Я доручив уряду оперативно спрямувати кошти в громади. Дякую всім, хто працює заради України, всім, хто підтримує та допомагає нам!

Слава Україні!