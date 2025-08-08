Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію – звернення Президента

Шановні українці!

Продовжуємо активну нашу переговорну роботу з партнерами, щоб була спільна позиція заради надійного миру для України. Справді реального миру. І якщо всі однаково будуть сприймати можливості та загрози, тоді вдасться досягти саме сталого миру. Вже багато підтримки, і це підтримка в нових умовах, коли озвучений дедлайн для Росії для припинення вогню. Ми бачимо, що росіяни на це не зважають, принаймні поки що не зважають. Сьогодні знову вбивства, сьогодні знов російські обстріли. Більш ніж сотня ударних дронів було в ніч на цей день проти нас, проти України, ще протягом дня – удари авіабомб, інтенсивні штурми на фронті, знову повітряні тривоги в наших містах, наших громадах. Наведу тільки один із російських злочинів війни за сьогодні. У Херсоні абсолютно свідомо скидом із російського дрона був поранений 13-річний хлопець. Йому надається допомога. Тобто триває російське полювання на цивільних у Херсоні, і це свідоме знищення життя. Наказів зупинитись російській армії не давали. Говоримо з партнерами заради реальних кроків. Більш ніж десяток розмов було з лідерами та главами урядів. Сьогодні – Прем’єр-міністр Польщі, Президент Фінляндії, Президент Латвії, Прем’єр-міністр Чехії. Щойно я говорив ще з президентом Південної Африки. Найближчі дні також будуть присвячені дипломатії.

Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на Росію. Саме там має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити. Росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає – допомагає завершенню війни.

Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів, пакетів України, – незабаром будуть відповідні рішення.

Я провів особливу нараду з урядовцями та командою Офісу щодо нашої роботи на європейському напрямку, із партнерами у Європейському Союзі та європейськими країнами поза межами Євросоюзу. Кілька принципових речей. Я хотів би подякувати Прем’єр-міністру Польщі Туску, я дякую Прем’єр-міністру Чехії Фіалі, дякую Латвії та всім державам Балтії, країнам Північної Європи, усім у Європі, хто підтримує необхідність для Євросоюзу бути сильним і бути чесним щодо своїх зобов’язань. Маємо зміцнювати спільну оборонну роботу. Кожна наша спільна європейська оборонна ініціатива має працювати на сто відсотків. Усе, що допомагає спільній безпеці, спільному економічному зростанню, спільним інтересам, – усе спільне має працювати. Зокрема, має працювати інтеграція – усі процеси, які роблять Європу більш об’єднаною. Ми в Україні багато зробили, щоб, зокрема, Молдова була поруч із нами на європейському шляху. Ми допомагаємо в стабілізації всередині Молдови, щоб російське втручання не спрацювало. Ми допомагаємо стабільній роботі енергетики Молдови. Свого часу ми наполягали, що Молдова заслуговує отримати кандидатський статус. І наша позиція зараз так само ґрунтується на справедливості, на реальних заслугах. Україна зробила все, щоб відкрити перший кластер у перемовинах про вступ до Євросоюзу. Це визнається Європою. Тому будь-які штучні паузи, будь-які штучні розділення тільки вдарять по Європі. Україна разом із Молдовою мають рухатись у перемовному процесі. Я дякую всім лідерам, всім країнам, Євросоюзу за підтримку нас у цьому, за підтримку правил у Європі.

І, звісно, – вдячність воїнам України. Сьогодні – День військ зв’язку Збройних Сил України. День наших воїнів, які роблять армію армією, бо без зв’язку просто неможливо ефективно діяти. Дякую всім вам, хто за будь-яких умов зберігає наші Сили оборони на зв’язку. Пишаємось нашими людьми! Дякую всім нашим друзям – друзям України!

Слава Україні!