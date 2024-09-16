Вже на наступний тиждень готуємо План перемоги для представлення союзникам – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні майже весь день – воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського – тривала розмова на початку дня, і щойно говорили з ним за підсумками дня. Вже більш ніж сотня боїв від початку цієї доби. Найбільше – Курахівський напрямок, Покровський. Захищаємо позиції. Окремо й детально щодо Курської операції, і кожного дня діємо саме так, як передбачали. Я хочу подякувати кожній нашій бригаді, кожному підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість. Підписав сьогодні й кілька указів про відзначення наших воїнів – і це саме учасники Курської операції – державними нагородами. Пишаюся кожним!

Провів засідання Ставки. Детально – по захисту енергетичних об’єктів. Фізичний захист, відповідні будівництва, ППО та РЕБ. Доповідав Прем’єр-міністр, енергетичні компанії. Була також змістовна доповідь розвідки щодо ситуації в армії окупанта та на його території, у його народі. Для нас важливо, що в Росії погіршується сприйняття війни – сприйняття результатів путінської політики. Працюємо над тим, щоб реальність усе ж таки подолала російську державну пропаганду. Звичайно, готуємось і до тих речей, які Росія збирається робити далі в боях на фронті. Незмінно працюємо, щоб Україна мала достатньо сил і засобів для виробництва й постачання дронів. Хоч би як у світі змінювалася ситуація, змінювалися обставини, українські воїни мають отримувати все те, що необхідно для успішних наших захисних і активних дій. Забезпечення дронами – це не просто щось тактичне, це стратегічний пріоритет, і я дякую всім, хто із цим працює. А особливо тим, хто допомагає нашим військам освоїти нові тактики роботи з дронами.

І протягом усього дня в різних форматах – наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано. І в комплексі цей пакет може забезпечити правильний розвиток ситуації не тільки для України, а й для всіх у світі, хто цінує міжнародне право. Вже на наступний тиждень ми готуємо План перемоги для представлення союзникам.

Дякую всім у світі, хто з Україною! Дякую всім, хто допомагає нам захищати життя!

Слава Україні!