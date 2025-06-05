Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула, їм усе не подобається, їм подобаються тільки руїни та вбивства – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні росіяни знову вдарили по Херсону – двічі за день. Вони зруйнували будівлю обласної адміністрації – ще одну цивільну будівлю. Вже не вперше вони атакують цю будівлю, але сьогодні – саме показовий удар. Жодного військового сенсу. І все це – кожен такий удар – зовсім не про так звані «першопричини» війни, про які в Москві люблять поговорити. Це про те, що вони хворіють війною, ненавистю й бажанням знищувати життя інших народів. Таких можна здолати лише силою – силою дипломатії, силою санкцій, силою зброї та технологій. Російська армія руйнувала життя народів Кавказу. Знищувала життя в Сирії. Вони пішли навіть в Африку, щоб там продавати свою жорстокість місцевим царкам. Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічого ця держава нормально не навчилась. Удар по Прилуках Чернігівської області сьогодні. Російські дрони вбили родину українського рятувальника. Його життя присвячене порятунку інших, а Росія так із ним і багатьма іншими людьми... Були удари по Харкову, по Сумщині, Донеччині, Нікополю, по громадах Запоріжжя, по селах Херсонщини. І це – буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль, дозволяє їм таке. Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами.

Цими днями наша команда проводить зустрічі у Вашингтоні – урядовці, військові, команда Офісу. Дякую за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, із представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, із представниками громадських організацій. Є розуміння та підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті. І що може примусити навіть таких покидьків у Москві відчути, що вони війну не потягнуть. Це треба забезпечити. І саме для цього потрібні нові й достатні санкції, передусім від Сполучених Штатів. Саме для цього потрібен чіткий політичний тиск заради результативної дипломатії. Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати.

І ще кілька речей. Була сьогодні доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про його перемовини у Франції. Є рішення про додаткові кошти на відновлення в Україні. Дякую за це рішення нашим французьким партнерам. Також ми обговорили з Прем’єр-міністром деякі рішення, які додадуть Україні стійкості. Була доповідь міністра закордонних справ України Андрія Сибіги. Ми готуємо рішення разом із країнами «сімки». Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!