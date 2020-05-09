Якщо народні депутати від «Слуги Народу» лобіюватимуть комерційні інтереси, я негайно розпущу парламент – Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру розпускати Верховну Раду, адже поки що народні депутати демонструють результат і ухвалюють важливі закони.

«Поки вони будуть голосувати, я підтримуватиму партію «Слуга Народу». І не просто партію «Слуга Народу» – я буду підтримувати склад монобільшості, тому що вони виконують свою роботу. Як тільки вони не голосуватимуть, якщо вони будуть лобіювати інтереси тієї чи іншої комерційної групи впливу на політику України, у той же час, не думаючи ні про що, я буду розпускати парламент», – сказав Глава держави під час прес-конференції у Києві.

За словами Володимира Зеленського, український парламент вже ухвалив важливі документи, зокрема закон щодо регулювання банківської діяльності, земельну реформу, закон про імпічмент Президента.

Володимир Зеленський також зазначив, що підтримуватиме кандидата на посаду Київського міського голови від партії «Слуга Народу», який буде висунутий шляхом праймеріз.

«Чи будуть праймеріз? Будуть. Чи будуть входити у праймеріз кандидати в мери Києва не тільки від «Слуги Народу»? Обов’язково. Будуть і кандидати від «Слуги Народу», ті, хто є депутатами від «Слуги Народу», і будуть незалежні люди, які готові боротися на відкритих праймеріз. Хто буде кращим – того я підтримаю», – наголосив Глава держави.