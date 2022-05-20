Якщо світ не допоможе Україні розблокувати порти, слідом за енергетичною буде продовольча криза – Президент

Світова спільнота має допомогти Україні у розблокуванні морських портів, інакше слідом за енергетичною кризою настане продовольча, і з нею зіткнеться набагато більше країн, наголошує Президент Володимир Зеленський.

«Росія заблокувала майже всі порти і всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшнику тощо. Багато всього», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ після переговорів з Прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою в Києві.

За словами Президента України, нині Російська Федерація заблокувала 22 млн тонн харчової продукції. Країна-агресор поступово краде її, вивозить та намагається продати.

«Буде криза у світі. Друга криза після енергетичної, яку спровокувала Росія. Зараз вона зробить харчову кризу, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо країнам Африки, країнам Європи, країнам Азії, які потребують саме цих продуктів харчування. Розблокувати можна різними шляхами. Один зі шляхів – військовий. Тому з такими запитами щодо відповідної зброї ми звертаємося до наших партнерів», – додав Володимир Зеленський.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Португалії зазначив, що його країна вже спрямувала нашій державі військову допомогу. Йдеться про нелетальну й летальну зброю відповідно до запитів України. І надання такої допомоги триває.

