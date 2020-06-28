Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції
Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:24

Переглянути всі відео
ностанні новини

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусу, то кількість смертей збільшиться до 40-50 – нарада в Президента

10 серпня 2020 року - 14:32

Воєнна розвідка України має посилити стратегічну й оперативну роботу – Глава держави

10 серпня 2020 року - 12:41

Президент представив новопризначеного начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони

10 серпня 2020 року - 12:36

Україна закликає Білорусь до максимальної терпимості та відкритого діалогу – Президент

10 серпня 2020 року - 10:18

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України до Донецької та Луганської областей
Робоча поїздка Президента України до Донецької та Луганської областей

6 серпня 2020 року - 13:08

Перейти до всіх галерей

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусу, то кількість смертей збільшиться до 40-50 – нарада в Президента

10 серпня 2020 року - 14:32

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусу, то кількість смертей збільшиться до 40-50 – нарада в Президента

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, під час наради наголосили, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

«Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у «червоній» зоні, а інші – в «зеленій», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент поцікавився перебігом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси. Глава держави вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії судна.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписано договір на безкоштовний підйом танкера. Урядовець пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються.

Версія для друку