Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусу, то кількість смертей збільшиться до 40-50 – нарада в Президента

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня. Про це йшлося на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського.

Крім того, під час наради наголосили, що німецька медична асоціація Marburger Bund повідомила про початок другої хвилі епідемії коронавірусу. Також другу хвилю епідемії очікують у Польщі, Франції та Нідерландах.

«Українцям необхідно чітко роз’яснити правила та особливості карантину. Люди в нас відповідальні, але вони повинні розуміти, до чого їм готуватися, що таке адаптивний карантин. Треба пояснити людям, чому одне місто перебуває у «червоній» зоні, а інші – в «зеленій», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент поцікавився перебігом робіт з підйому танкера Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси. Глава держави вимагає вирішити питання ліквідації наслідків аварії судна.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що вже знайдено кран для здійснення відповідних робіт, і сьогодні буде підписано договір на безкоштовний підйом танкера. Урядовець пообіцяв, що роботи з підйому судна значно інтенсифікуються.