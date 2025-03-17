Є хороші новини щодо далекобійних дронів: наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування – звернення Президента

Бажаю здоров’я, дорогі українці, українки!

Сьогодні провів Ставку. Кілька питань було, але найголовніше – це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Сьогодні ж доповідали щодо застосування українських ракет – «Довгого Нептуна». Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні ми будемо говорити про це з нашими партнерами. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім в Європі, – це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому немає. Безпека потрібна, і це лише питання часу, коли всі на континенті зрозуміють, що стара архітектура безпеки вже не спрацює. Потрібні нові речі. Достатньо сучасної технологічної зброї. Достатньо видатків на оборону. Достатньо інвестицій в оборонне виробництво. І головне – мотивація. Мотивація захищати свій дім. А це означає – контингенти, які мають відповідний бойовий досвід та які тренуються в тих, хто має цей досвід.

Сьогодні провів нараду з новим керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим – разом із міністром оборони України Умєровим ми визначили першочергові завдання. Зокрема, це стосується корпусної системи – треба якнайшвидше це впроваджувати. Також уже найближчим часом будуть зустрічі з партнерами в Європі – саме заради того, щоб практично визначитися щодо деяких деталей майбутньої системи безпеки в Європі, щодо контингентів партнерів, які готові допомогти миру в Україні. Очікую доповіді міністра оборони щодо нашої підготовки до таких зустрічей. Говорив сьогодні також з Президентом Франції Макроном. Скоординували наші позиції і напередодні розмови Президента Трампа й Путіна, і напередодні зустрічей в Європі. Я хочу подякувати Емманюелю та подякувати всій Франції за підтримку.

Дуже важливо, що завтра – уже тиждень, як на столі пропозиція Америки щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Цю пропозицію вже давно можна було почати реалізовувати. Кожен день в умовах війни – це життя людей. Зараз уже майже тиждень, як абсолютно всім у світі – навіть тим, хто вже три роки не хотів визнавати правди, – очевидно, що саме Путін продовжує й затягує цю війну. Саме Путін уже тиждень не здатний вичавити із себе «так» у відповідь на пропозицію тиші. Він там розповідає що завгодно, але не те, що хоче почути зараз увесь світ. Безумовна пропозиція тиші – фактично збереження життів, – щоб дипломати могли працювати для гарантування безпеки й надійного миру, – саме цю пропозицію Росія ігнорує. Тиск потрібен, щоб нарешті у Москві сприйняли, що їхню війну треба завершувати.

Сьогодні ж я говорив із Президентом Аргентини Мілеєм. Поінформував його про ситуацію на фронті та в перемовинах. Розказав про те, що ми близько до перших кроків на завершення війни. І закликав, щоб голос Аргентини звучав, як і завжди, звучав достатньо впевнено заради миру.

І ще одне. Про наше життя, наше майбутнє, яке буде забезпечене – попри все, що намагається зробити Росія з нашою державою. Україна збереже свою незалежність. Ми забезпечимо все необхідне для розвитку нашої країни та людей. І я дякую всім, хто вже зараз працює заради цього – заради нашої стійкості, заради українського розвитку, української освіти, українських дітей. Сьогодні ми разом із першою леді взяли участь у відкритті Музею математики тут, у Києві, – це такий спеціальний освітній простір, дуже сучасний. І це завдання для Міністерства освіти, для уряду загалом, для обласної влади – брати цей приклад освітнього простору й поширювати його в регіонах. Не тільки в Києві мають бути такі можливості й такі простори. Наші діти всюди в Україні потребують рівного доступу до освіти й до всіх освітніх можливостей. Зараз, в умовах війни, це надскладно. Але реально. І після війни тим більше це має бути забезпечено. Я вдячний усім, хто розвиває науку в Україні, освіту. Всім, хто розвиває нові освітні ініціативи й забезпечує роботу всієї української освітньої інфраструктури. Вчитель у школі, викладач в університеті, засновники й працівники всіх українських освітніх проєктів – я дякую вам! І обов’язково будемо підтримувати і вчителів, і освіту, і нові освітні проєкти в Україні. Має перемогти життя. Має бути достойний мир.

Слава Україні!