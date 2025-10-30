Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Увесь день сьогодні працюють наші енергетики – від Запоріжжя та Миколаївщини до Франківщини й нашої Вінницької області – після російського удару. Були, на жаль, влучання, і мішень – енергетика. Максимально стараємося відновити, додаємо резерви. Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, усім комунальним службам, які залучені, енергетичним компаніям, ДСНС України – реально загальнодержавне завдання. Всюди, де росіяни зруйнували, українці всюди відновлюють. Важливо, щоб у кожній громаді в нас цьому було максимум уваги, максимум ресурсів. Удар був складний – комбінований, спеціально прорахований, щоб було важко протидіяти. Були й ракети, включно з балістикою та аеробалістичними. П’ятдесят дві ракети загалом, більш ніж шість сотень ударних дронів, і з них «шахеди» – близько 400. Більшість дронів знешкодили, дві третини ракет теж збито. Українська ППО рятує значну частину нашої інфраструктури, і це найперший пріоритет – системи ППО, ракети до них. Кожного дня ми над цим працюємо. А також – наша далекобійність, наші цілком справедливі відповіді на те, що Росія робить проти України, проти наших людей. Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов’янській ТЕС – удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор – нормальні так не воюють. І на таку російську війну повинна бути належна реакція світу. І дуже важливо, що в нас є конкретні домовленості з Норвегією саме щодо енергетики – і це підтримка наших закупівель газу. Є домовленості з Німеччиною, Італією, Нідерландами, і з ними працюємо щодо обладнання для генерації електрики. Розраховуємо на підтримку Єврокомісії. Сьогодні міністр енергетики України – із представниками Групи семи, з міністрами енергетики G7, і це країни, які точно можуть підтримати й підтримають Україну. Забезпечуємо таку з ними роботу. Був на доповіді керівник зовнішньої розвідки України. Є перші деталі щодо ефекту американських та європейських санкцій проти російських нафтових компаній, і це доволі відчутно. Нафтовий експорт – це основа російської наглості, і якщо санкції будуть зберігатись і посилюватися – Росія відчутно втратить. Щонайменше 50 мільярдів доларів у наступному році може бути, і це сильний аргумент, щоб у Росії виникав мотив закінчити цю війну. Таких аргументів будемо робити більше – Україна вже контактує з Європейським Союзом щодо 20-го пакета санкцій, даємо свої пропозиції. Контактуємо й з американською стороною. Розраховуємо, що ключові держави будуть підтримувати саме такий курс. Уже бачимо, що буде скорочення імпорту російської нафти Індією, Китаєм, і треба слідкувати, щоб не було обходу санкцій через треті країни. Скорочення російської нафти – це скорочення російської війни, і щодо цього не має бути винятків ні для кого, включно з Угорщиною. Росіяни вже думають і про те, як продавати свої підприємства, зокрема у Європі, бо працювати вони не зможуть. Звісно, сьогодні багато було вже доповідей військових. Передусім Покровський напрямок, Донеччина загалом і райони, що межують із Дніпровщиною. Знищуємо окупанта всіма силами. Я хочу подякувати кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які б’ються заради України й здобувають Україні необхідні результати попри все. Ми захищаємо наші позиції, ми захищаємо нашу державу.

Слава Україні!