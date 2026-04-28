Є рішення для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Головне станом на зараз. Були важливі доповіді наших розвідок: ГУР, Служба зовнішньої розвідки України – передусім про те, що Росія планує, сподіваючись, що нестабільність у світі дасть Росії більше доходів, можливостей воювати. Мир вони не планують, на жаль. Ми сприймаємо це тверезо, ми будемо захищати себе – ми будемо захищати Україну, ми будемо продовжувати тиск на Росію, все робити, щоб була реальна дипломатія. Мир ми плануємо, і ми заради цього в Україні та з партнерами працюємо.

Ми розуміємо, як війна в Ірані впливає на настрої американської команди. Американці зайняті іншим – не війною тут, у Європі. Європа має менше можливостей впливу на Росію. Але в нас свої завдання. Українська команда в постійному контакті з американськими партнерами, щоб там розуміли і ризики, і перспективи. І також із Європою.

Та ми збільшуємо наші оборонні спроможності. Маємо дані, які напрямки для росіян будуть основними весною та літом. І також – додаткові їхні напрямки на осінь. Ми дамо партнерам наявну інформацію і про операції, які росіяни потенційно планують у країнах НАТО. Україна й партнери можуть захистити себе.

Ми готуємо й нашу енергетику до наступного опалювального сезону. Є вже роботи по ремонту й відновленню в усіх регіонах. Ми працюємо і по альтернативній генерації, і по росту енергетичних зв’язків із партнерами. В кожному місті України – і в Києві, де зимою було дуже важко, і в інших наших містах, – у кожній громаді має бути резерв – усе, що потрібно, щоб у людей були електрика, опалення за будь-якого розвитку подій. Наша стійкість у таких умовах, наша сила на фронті, наші відповіді на російські удари – це теж поштовхи агресора до дипломатії. На цю п’ятницю призначив широку нараду з урядовцями, військовими, представниками місцевих влад – наших громад, із представниками енергетичних компаній України, щоб там, де зараз є відставання від графіка робіт, де потрібне додаткове фінансування, де потрібні додаткові генераційні проєкти, – щоб були ухвалені рішення. Якщо треба буде РНБО, ми проведемо РНБО. Якщо потрібні будуть кадрові висновки, ми зробимо кадрові висновки. Відповідальність за підготовку до зими – відповідальність персональна.

Є рішення і для того, щоб у нашої держави, у нашої оборони був достатній фінансовий ресурс. У тому числі за рахунок того, що Україна має колосальну безпекову експертизу, сильні можливості виробляти зброю. Є в нас зараз напрями виробництва, які мають профіцит виробничих спроможностей 50 %. Експорт української зброї буде реальним. Українські військові завжди матимуть право першого й достатнього обсягу: військові візьмуть те, що потрібно, а понад цей обсяг – експорт. РНБО України на основі міжурядових угод із партнерами буде визначати рамки співпраці – просто щоб українські технології, українська зброя не дісталась росіянам. Урядовці разом із РНБО, разом із нашими спеціальними службами готові спростити бюрократичні процедури, умови роботи в Україні, зберігаючи необхідний експортний контроль. Потрібні також автоматичні дозволи на експорт у такому режимі, щоб час отримання дозволу був чітким, не створював ґрунту для корупції.

Наш особливий формат роботи з партнерами, які допомагають Україні, – Drone Deals – уже в роботі з країнами з трьох частин світу: Близький Схід, Затока, Європа, Кавказ, є пропозиція на столі в наших американських партнерів. І це про дрони, про системи оборонні, наші інші види зброї, які потрібні, щоб у повітрі, на землі та на морі можна було будувати реальний захист. Ще раз: умови мають бути вигідні Україні, має бути чіткий контроль, і гроші за експорт мають допомагати Україні захищатись. Так і буде.

Говорили сьогодні також із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко про роботу державних компаній. Будуть зміни. Частина державних компаній працює досі не в державних інтересах і не на державний бюджет. Кабінет Міністрів України та самі компанії повинні це виправити.

Слава Україні!