Є всі правові підстави для використання заморожених російських активів, потрібна лише політична воля світу – Ірина Мудра

Використання заморожених активів РФ на користь України – питання не правової можливості, а політичної рішучості. Про це заявила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра під час онлайн-виступу на заході в межах міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбувається в Римі.

На заході зібралися міжнародні експерти, політики та юристи для пошуку фінансування для відновлення України. Серед ключових питань – репарації, економічна трансформація та участь приватного сектору у відбудові після закінчення війни.

«Ми вже створюємо легітимний і юридично обґрунтований міжнародний компенсаційний механізм, підтриманий 94 державами на рівні ООН. Нам бракує лише одного – політичної волі країн, які утримують ці активи», – наголосила Ірина Мудра.

Компенсаційний механізм є комплексним інструментом, який складатиметься з трьох компонентів: міжнародного Реєстру збитків, Комісії з розгляду заяв постраждалих і компенсаційного фонду, який має наповнюватися доходами від заморожених російських активів. Саме тому так важливо, щоб партнери, які утримують ці кошти, передали їх до компенсаційного фонду.

Крім того, цей механізм дає змогу використовувати заморожені російські активи не лише для компенсацій усім постраждалим, а й для фінансування оборони та відбудови України.

Учасники конференції – представники урядів, наукових спільнот і правозахисних організацій із країн ЄС, а також США, Канади та України – мають однакове бачення: питання репарацій від Росії має бути пріоритетом для всіх. Усі правові та економічні передумови для цього вже створюються.