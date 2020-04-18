ЄС вирішив надати Україні безпрецедентні 1,2 млрд євро для протидії коронавірусу

Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 мільярд 200 мільйонів євро підтримки під час пандемії COVID-19.

«Це безпрецедентна за обсягом макрофінансова допомога. Рішення ЄС – це не лише вияв солідарності у важкі часи. Це свідчення, що Україна не помилилася, зробивши європейський вибір. Адже справжні друзі пізнаються в біді», – зазначив Президент Володимир Зеленський.

Кошти ЄС допоможуть гарантувати макроекономічну стабільність України. Завдяки такій підтримці держава зможе звільнити додаткові ресурси для захисту громадян та пом’якшення негативних наслідків пандемії для людей.

Загалом Євросоюз виділяє близько трьох мільярдів євро десятьом країнам-сусідам. Наступна після України держава, що отримає таку допомогу, – Туніс, якому ЄС надасть 600 млн євро.

Пропозицію Єврокомісії надалі мають схвалити Європейський парламент та Рада ЄС. Єврокомісія розраховує на швидке схвалення, з огляду на нагальність проблеми. Щойно це станеться, перший транш може бути виділений якнайшвидше без додаткових умов. Другий транш може бути наданий після виконання узгодженого з ЄС переліку індикаторів вже у четвертому кварталі 2020-го чи першій половині 2021 року. Як і у випадку зі звичайною макрофінансовою допомогою ЄС, транші залежатимуть також від задовільного прогресу країни-партнера у виконанні програми МВФ та використанні коштів фонду.

Раніше у квітні Єврокомісія вже ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі. Допомога Євросоюзу є виявом справжньої солідарності Європи та вагомим внеском у зусилля України з подолання наслідків пандемії.