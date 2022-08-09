Європейці мають знати, що в Україні теж зростають ціни на енергоносії, але нас ще й убивають – Олена Зеленська в ефірі французького каналу LCI

Перша леді України Олена Зеленська в ефірі французького каналу LCI розповіла про український спротив російському вторгненню.

Зокрема, коментуючи слова ведучого щодо можливості миру з Росією за будь-яку ціну, про що дедалі частіше говорять на Заході, вона зазначила: «Таке кажуть люди, які перебувають не в Україні. Пацифістом може бути лише той, чиєму життю не загрожує небезпека. Ми в Україні не можемо собі такого дозволити. Піти на поступки Росії означатиме, що сильніший має право нападати. Якщо ми це допустимо, то опинимося у світі, у якому головним є право сили».

Відповідаючи на запитання, чи боїться вона втоми жителів країн Заходу від війни в Україні й того, що їх лякатиме зростання ціни на газ, дружина Президента наголосила, що українцям немає сенсу боятися цього, адже найстрашніше з ними вже сталося.

«На місці жителів цих країн я б боялася за себе. Забуття війни – це та індульгенція на насилля, на яку розраховує Росія. Щойно всі поставлять на перше місце свої ціни на енергоносії або те, що не буде так тепло, як торік, Росія досягне своєї мети. Я б хотіла нагадати глядачам у Європі, що в нас так само зростають ціни на енергоресурси. Ми так само не знаємо, як буде з опаленням. У нас частина будинків стоїть без вікон, і обігрів там фізично неможливий. У нас так само ковід. Але на додаток до цього нас убивають. Вони вбивають швидше, ніж ми встигаємо про це розповідати», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська також висловила сподівання, що допомога західних держав Україні у зв’язку з регулярними терористичними діями Росії щодо мирного населення прискориться.