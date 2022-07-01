Європейська інтеграція України – це гарантування вільного й забезпеченого життя всім поколінням нашого народу – виступ Президента Володимира Зеленського на пленарному засіданні Верховної Ради

Шановний пане Голово Верховної Ради!

Шановний пане Прем’єр-міністре!

Шановні народні депутати!

Пані та панове!

Розпочалася нова історія України та Європейського Союзу. Ми тепер не поруч, а разом. Не два сусіди, між якими кордони й бар'єри, а одна європейська родина, яка має спільні цінності та спільну долю.

І це не просто слова, це не декларативно, це не якесь сподівання чи політичний розрахунок – це юридично зафіксований статус. Україна здобула статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

115 днів між подачею української заявки на вступ і відповіддю Європейського Союзу – це рекордно короткий термін. Ми були згуртовані так само, як заради нашої оборони. Ми діяли в єдності – так само, як для захисту нашої держави, нашої землі. Ми не зупинялися ні на мить, поки Європейська рада не ухвалила позитивне рішення. Так само не зупинимось ні на мить, поки не здобудемо перемогу.

Ми усвідомлюємо, що європейська інтеграція України – це гарантування всім поколінням нашого народу вільного й забезпеченого життя на основі найкращих людських цінностей. І тому це честь і велика відповідальність для кожного й кожної з нас – брати участь у реалізації європейських прагнень нашої держави.

Що таке 115 днів? Це сотні переговорів, зустрічей, телефонних розмов, сотні акцій, мітингів, концертів на підтримку України й нашого кандидатства, сотні ухвалених рішень. Це сотні оновлених процедур і тисячі сторінок ідеально заповненого опитувальника, який ми отримали від Європейської комісії. Все це не було просто, але ми це зробили. Вітаю вас!

Ми створили надзвичайно міцний фундамент, який уже нікому не зруйнувати й на якому ми можемо зробити наше європейське майбутнє нашим сьогоденням.

Україна воює за свій ціннісний вибір – бути незалежною державою в сімʼї великій, в сімʼї вольній, новій – у сімʼї європейській. Українцям доводиться зі зброєю в руках захищати свою незалежність. Безпеку кожної нашої людини. Те, щоб українські ранки починалися не так трагічно, як сьогоднішній, – із російського ракетного удару по Одесі та по області, з численних жертв. А щоб українські ранки були такими ж мирними, як і ранки кожної столиці Європи зараз, у ХХІ столітті.

І я дуже хочу, щоб усі, хто сьогодні на державних посадах, сприймали свій обовʼязок працювати заради європейського вибору як боротьбу за нашу державу, боротьбу за Україну, за нас із вами.

Ми маємо готувати державу до початку переговорів про членство так само інтенсивно й так само відповідально, як готували рішення про кандидатство.

Сьогодні в цьому залі зʼявиться прапор Європейського Союзу. І це має бути не просто красивий жест. Не просто символ. Це має бути символ нашого завдання – завдання всіх нас, усіх гілок влади. Щоб жодних пауз у нашій роботі не було. Щоб ухвалювалося кожне рішення, яке необхідне для європейського шляху України. І щоб це були такі рішення, позитив від яких відчуватиме українське суспільство, українські родини, українські громадяни.

Набуття членства у Європейському Союзі – це не тільки геополітика чи реалізація політичних прагнень. Це конкретні речі, конкретні переваги, які приносять користь життю кожної людини, кожної компанії, кожної державної інституції.

Тільки за останній час зроблено «транспортний безвіз», «авіаційний безвіз». Ми отримали максимально відкритий доступ до європейського ринку – без мит і квот. Ми приєдналися до спільної європейської енергетичної мережі й тепер маємо змогу експортувати електрику до країн Європейського Союзу. Це революційні рішення для нашої економіки й для нашої держави. На черзі – «митний безвіз», «цифровий безвіз», тобто приєднання України до програми «Цифрова Європа». Ми маємо значно прискорити роботу над «промисловим безвізом». І, звичайно, маємо досягти рішення про скасування плати за роумінг між Україною та країнами Євросоюзу на постійній основі.

Європейський шлях – це саме такі рішення. Кожне з них посилює нашу державу, кожного з вас. Разом вони створюють нові можливості для всієї Європи – завдяки реалізації українського потенціалу. Європа стає сильнішою разом з Україною!

Багато рішень залежатиме саме від Верховної Ради України, від кожного з депутатів. Від того, наскільки ви, шановні народні депутати, готові працювати заради цього шляху. І від того, наскільки урядовці будуть працювати в координації з вами і з нашою дипломатією. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізована вже на 63%, і 37% залишаються завданнями для нас усіх, для нашої держави. Але вам належить ще розробити, захистити перед колегами й ухвалити десятки важливих законопроектів. Це також буде непросто. Однак цьому немає альтернативи. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете оплесків тим чи іншим рішенням, але якщо це рішення потрібне для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити таке рішення.

Сьогодні ми підписуємо спільну заяву, яка є сигналом єдності всіх гілок влади й свідченням нашої рішучості в досягненні стратегічної мети України, а саме – повноцінного членства у Європейському Союзі. І підписання цієї заяви має означати те саме, що й підписання заявки на вступ на п’ятий день війни. Ми йшли до кандидатства 115 днів. І наш шлях до членства не має займати роки, десятиліття. Ми маємо долати цей шлях швидко. Наскільки це можливо – це залежить від нас. Зробити нашу частину роботи ми маємо ідеально, щоб дати змогу нашим друзям у Європейському Союзі так само швидко, так само консолідовано ухвалити для нас іще одне історичне рішення.

Шановний Голово Верховної Ради й шановний пане Прем’єр-міністре!

Шановні присутні!

Сьогодні я хочу подякувати кожному європейському народу й кожному лідеру, які виступили за кандидатство для нашої держави. Стільки переговорів за такий короткий проміжок часу, напевно, ще ніколи не було. Але всі ці переговори були предметними, всі вони були продуманими, часом були непростими. І я хочу подякувати всім присутнім, нашому Кабміну. Дякую вам. Дякую кожному й кожній. Це справді складна робота, яка в підсумку стала успішною.

І великий персональний внесок у цей успіх зробили великі друзі України, які є і, впевнений, будуть нашими великими друзями. Це Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

І сьогодні я маю честь запросити до виступу у Верховній Раді України пані Президентку Європейської комісії. Урсуло, я ще раз хочу подякувати вам за лідерство в побудові цих потужних, міцних історичних відносин між Україною та Європою, які стали нашою новою історією, новою спільною європейською історією України.

Слава Україні!