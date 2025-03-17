Європі потрібна швидкість в ухваленні рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань – виступ Президента на засіданні Євроради

Пане Президенте Кошто!

Пані Президент фон дер Ляєн!

Шановні колеги, щиро вам дякую!

Радий бачити вас усіх і дякую, що підтримуєте нас, підтримуєте Україну.

Передусім я хотів би поінформувати вас про деякі ключові аспекти ситуації в Україні та наші дипломатичні зусилля з партнерами.

Цієї ночі російська армія розпочала масовану безпілотну атаку на нашу країну – загалом 171 ударний безпілотник, переважно «шахеди». Вони атакували об’єкти нашої інфраструктури. І в місті Кропивницькому, у Центрі України, пошкоджено житлові будинки, а також православну церкву та школу. Серед поранених – четверо дітей. Усім надається медична допомога. Вчора ввечері було завдано ще одного російського удару по нашій енергетичній інфраструктурі.

Ми в Україні стикаємось із цим щодня й щоночі, ви це знаєте. І попри слова Путіна про нібито готовність припинити атаки нічого не змінилося.

Я хочу подякувати нашим солдатам, рятувальникам, лікарям, медсестрам – усім, хто захищає від російських ударів і рятує життя. Їхня робота дає результати щодня, і це важливо.

Тому необхідно, щоб ваша підтримка України не зменшувалася, а навпаки – тривала й зростала. І це особливо стосується протиповітряної оборони, військової допомоги та нашої загальної стійкості.

Нам потрібні кошти на артилерійські снаряди, і ми були б дуже вдячні за європейську підтримку в розмірі щонайменше 5 мільярдів євро в найкоротші терміни. Інвестиції у виробництво зброї потрібні як в Україні, так і у ваших країнах. Європі потрібна технологічна незалежність, зокрема й у виробництві зброї. Все необхідне для захисту континенту має вироблятися тут, у Європі. Ми маємо працювати над цим разом. Я вдячний тим, хто вже робить конкретні кроки в цьому напрямі. Було б правильно, щоб програма ReArm Europe запрацювала якнайшвидше, це дуже корисна й далекоглядна ініціатива. Продовжуйте розвивати свою промисловість і розробки. Україна має ефективні й сучасні технології, як ви знаєте, зокрема у сфері безпілотників та радіоелектронної боротьби, які можуть дати користь усій Європі та нашим глобальним партнерам, і саме зараз ця зброя забезпечує нашу обороноздатність. Але її подальший розвиток, постійна модернізація та підвищення ефективності – разом із вашими інвестиціями в нашу промисловість і спільне виробництво – є запорукою нової основи європейської безпеки.

Крім того, прошу не послаблювати тиск на Росію через війну. Санкції дуже, дуже необхідні. Санкції мають зберігатися доти, доки Росія не почне виводити свої війська з нашої землі та повністю не відшкодує збитки, завдані її агресією. Я закликаю вас продовжувати боротися зі схемами обходу санкцій і спробами Росії фінансувати свою військову діяльність. Те, що дипломатичні зусилля тривають, не означає, що Росія має зазнавати меншого тиску. Це вкрай важливий чинник для зменшення шансів на обман з боку Росії. А ми всі знаємо, як легко Москва нехтує своїми обіцянками – однієї миті вони дають слово, а за кілька годин воно вже абсолютно нічого не значить. Ось чому ми маємо й далі підштовхувати Росію до миру. Разом із вами, звісно, зі Сполученими Штатами та іншими нашими партнерами ми можемо це зробити.

Вчора в мене була продуктивна розмова з Президентом Трампом. Від самого-самого початку Україна виступала за те, що ми зараз обговорюємо: припинення атак на енергетику та інфраструктуру, а також припинення вогню на морі. І ми продовжуємо підтримувати ці зусилля. Наші команди також працюватимуть над досягненням безумовного повного припинення вогню на суші. Прошу вас це підтримати. Путін має припинити висувати непотрібні вимоги, які лише затягують війну, і почати виконувати те, що він обіцяє світу.

На цей час уже могло б минути більш як тиждень без убивств, без ударів, без вогню, якби Путін не був єдиним, хто продовжує цю війну. Пропозиції, зроблені в Джидді 11 березня, досі залишаються на столі. Ми маємо продовжувати тиск на Росію, щоб вони стали реальністю.

І ще одне.

Прикро про це говорити, але певний тиск потрібен і в самій Європі, щоб гарантувати, що все обіцяне насправді відбувається. Я маю на увазі переговори про вступ України до ЄС та розв’язання деяких базових питань для європейської єдності. Це просто не по-європейськи, коли одна людина блокує рішення, які важливі для всього континенту або які вже були узгоджені. Україна виконала вимоги, але зараз є серйозні труднощі з відкриттям першого і, звичайно, інших переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Європейські зусилля, які мали б сприяти більшій безпеці та миру, також постійно гальмуються. І я вважаю, що це неправильно. Європа мусить мати спосіб запобігати окремим учасникам блокувати те, що потрібне для всіх. Якщо ми говоримо про те, що Європа має стати сильнішою у глобальній конкуренції, ми маємо також говорити про те, щоб зробити процес ухвалення рішень в Європі швидшим, гнучкішим, ефективнішим – чи то в політиці, обороні, економіці, промисловості, чи в будь-якій іншій сфері. Європі потрібна швидкість в ухваленні рішень і чіткі інструменти для захисту від непотрібних блокувань. Україна – частина Європи, а Європа – один з учасників світових зусиль з підтримання миру. Ми зробили все можливе, щоб Європа була рівною з іншими в цих зусиллях і мирних переговорах. І ми досягли цього. Усі разом. Європа завжди має бути за столом переговорів у всіх розмовах про безпеку Європи. І так воно й буде. І в усіх інших питаннях, що стосуються Європи, ми маємо працювати в єдності. І ми говорили про це в Джидді, і ми завжди обговорюємо це з усіма нашими партнерами, і ми підкреслюємо це саме так – Європа є учасником дипломатії. І саме тому я закликаю вас підтримати нас так само й не дозволити нам залишитися осторонь спільних європейських зусиль.

І наостанок я хочу подякувати тим із вас, хто працює разом із нами над майбутніми гарантіями безпеки для України і, відповідно, для всього східного флангу Європи й континенту загалом. А тих, хто ще не долучився до цих зусиль, запрошую це зробити. І всі ми маємо бути максимально ефективними в цій роботі над гарантіями безпеки і максимально швидкими.

Швидкість у досягненні цих результатів означає наближення миру й забезпечення його стійкості. Дякую!

Слава Україні!