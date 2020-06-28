Юлія Ковалів: Позиція Президента – не допускати заборгованості із зарплат шахтарям у майбутньому

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Ковалів зустрілася з шахтарями, які прийшли з акцією на вул. Банкову в Києві.

У зустрічі взяли участь представники шахтарських організацій, зокрема голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. Серед учасників акції, що відбулася під Офісом Президента, – шахтарі «Мирноградвугілля», «Добропіллявугілля», «Селидіввугілля», представники шахт Львівсько-Волинського басейну.

Юлія Ковалів наголосила, що, відповідно до завдання Президента Володимира Зеленського, здійснюється постійний моніторинг ситуації у вугільній галузі для оперативного реагування на проблеми, які виникають. Зокрема, минулого тижня відбулася нарада з представниками уряду, за результатами якої у п’ятницю Кабінет Міністрів ухвалив необхідні рішення для виділення з бюджету близько 340 млн грн на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам усіх державних шахт. Була затримка лише з однією копальнею, яка одержить кошти сьогодні, повідомила заступниця керівника Офісу Президента.

«Станом на сьогодні та заборгованість, яка була накопичена з початку року, мала бути погашена. Уряд ухвалив усі необхідні рішення за дуже короткий термін», – констатувала Юлія Ковалів.

Вона наголосила, що Володимир Зеленський поставив завдання щодо недопущення в майбутньому накопичення заборгованості з виплати заробітної плати, а також щодо відновлення нормальної роботи шахт і нарощування експорту електроенергії.

Серед питань, які обговорювалися, – погашення заборгованості за відвантажене вугілля, перспективи шахтарських містечок.

Заступниця керівника Офісу Президента зазначила, що всі проблемні питання, які нині є в енергетиці загалом і вугільній галузі зокрема, накопичувалися протягом тривалого періоду. Тому їхнє вирішення потребує певного часу.

Юлія Ковалів закликала учасників акції сформувати переговорну групу від шахтарів і спільно працювати над розв'язанням нагальних проблем. Вона запевнила, що Офіс Глави держави максимально цьому сприятиме.