Юлія Соколовська на форумі до Всесвітнього дня соціальної роботи розповіла про трансформацію надання соціальних послуг українцям

Заступниця керівника Офісу Президента України Юлія Соколовська відкрила форум «Громада для людей: місце, де хочеться жити» до Всесвітнього дня соціальної роботи, де розповіла про трансформацію надання соціальних послуг українцям.

Форум відбувся у вівторок у Києві та був присвячений діяльності соціальних працівників.

У виступі Юлія Соколовська звернула увагу на те, що під час війни видатки на соціальну підтримку громадян значні, проте спрямовуються переважно на соціальні виплати. Водночас люди часто не мають інструментів для подолання викликів, а також навичок для подальшого виходу зі складної ситуації.

За її словами, налагодження тісної взаємодії між центральною та місцевою владою в межах децентралізації дасть змогу забезпечити якісніший соціальний захист людей.

«Гарним прикладом є ті громади, які працюють із Міністерством соціальної політики України та з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю щодо послуги життєстійкості. Це прямі контракти між центральною владою та надавачами соціальної послуги в громадах», – зазначила вона й додала, що послуга життєстійкості є складовою Всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською.

Також, за словами заступниці керівника Офісу Президента, гарним прикладом стане новостворена Державна служба у справах дітей, яка щодо багатьох функцій працюватиме з громадами. Наприклад, надаватиме методичне забезпечення тергромадам, зокрема з питань формування відповідального батьківства, навчання батьків навичок, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей, розвитку сімейних форм виховання.

«Саме зараз час для налагодження системної комунікації між центральними органами влади та громадами безпосередньо, зокрема з урахуванням подальшого перегляду функцій місцевих державних адміністрацій», – додала вона.

Юлія Соколовська окремо зупинилася на запроваджуваних інструментах, які допоможуть фахівцям зосередитися на виявленні вразливостей людей та якісно й оперативно реагувати без зайвих бюрократичних процедур. Одним із таких інструментів стане цифровізація та автоматизація послуг, зокрема передача нарахувань та виплат на центральний рівень, що вивільнить час для соціального супроводу й надання соціальних послуг у громаді.

Крім того, на переконання заступниці керівника Офісу Президента, соціальним працівникам необхідно навчитися користуватися прогресивними та якісними інструментами для оцінки потреб людей.

Вона закликала всіх присутніх бути лідерами й амбасадорами соціальної сфери, тому що вона важлива для людей, особливо під час війни.

