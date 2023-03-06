Юлія Соколовська на спільному заході з ВООЗ розповіла про розвиток системи реабілітації в Україні

Заступниця керівника Офісу Президента Юлія Соколовська відкрила онлайн-захід, організований Європейським регіональним бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, ВООЗ в Україні та Міністерством охорони здоров'я України.

Подію присвячено реабілітації, інтеграції людей з інвалідністю та використанню асистивних технологій у контексті здійснення заходів реагування у зв'язку з війною, що триває.

Юлія Соколовська акцентувала, що питання реабілітації постраждалих унаслідок військової агресії Росії проти України надзвичайно актуальні та постійно перебувають у полі зору керівництва держави.

Вона також розповіла учасникам заходу про норми, впроваджені в нашій країні, та про амбітні плани. Зокрема:

У національне законодавство впроваджено Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я.

Завершується розробка електронного реабілітаційного модуля в системі eHealth, що дасть змогу комплексно фіксувати медичні та немедичні послуги для пацієнтів.

Удосконалено організаційний процес: усі постраждалі громадяни – військовослужбовці та цивільні – починають отримувати реабілітаційну допомогу в лікарні одразу після хірургічного чи іншого втручання (із залученням мультидисциплінарних команд).

Триває робота над створенням кабінетів асистивних технологій у лікарнях, де пацієнтам підбиратимуть, налаштовуватимуть протези та навчатимуть ними користуватися.

На переконання заступниці керівника Офісу Президента, Україна зробить неоціненний внесок у розвиток реабілітації у світі й накопичить колосальний масив знань і практичних навичок у цій сфері.

«Відновлення України – це передусім відновлення й розвиток людського капіталу», – наголосила Юлія Соколовська.