З Азербайджанської Республіки в Україну прибув літак з гуманітарною допомогою

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» (Київ) літак, який доправив з Баку гуманітарну допомогу нашій державі у межах протидії поширенню COVID-19.

Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, зокрема, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також безконтактні термометри, дезінфектори та інше медичне обладнання.

Домовленості про надання зазначеної гуманітарної допомоги було досягнуто за результатами телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулася 26 березня 2020 року.

«Україна глибоко вдячна Азербайджанській Республіці й особисто Президенту Ільхаму Алієву за надану гуманітарну допомогу, що є особливо цінним у непрості часи боротьби зі світовою пандемією коронавірусу», – зазначив Ігор Жовква, наголосивши, що цей крок став черговим свідченням міцності стратегічного партнерства між Києвом і Баку.

З нагоди Всесвітнього дня вишиванки Володимир та Олена Зеленські передали Президенту Азербайджанської Республіки пану Ільхаму Алієву та пані Мехрібан Алієвій традиційні українські вишивані сорочки.