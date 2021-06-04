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З ініціативи Олени Зеленської напередодні Дня Незалежності відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів

23 липня 2021 року - 15:02

З ініціативи Олени Зеленської напередодні Дня Незалежності відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня, з ініціативи дружини Президента Олени Зеленської у столиці вперше в історії відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів.

Подружжя світових лідерів разом з українськими та міжнародними експертами обговорять важливі виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією COVID-19. Зокрема, йдеться про доступ до медичних послуг та впровадження програм ментального здоров’я, майбутнє системи освіти, забезпечення рівних можливостей та подолання дискримінації.

«З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами», – наголосила Олена Зеленська.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що ініціатива першої леді України дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проектів.

«Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик», – зауважив Дмитро Кулеба.

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