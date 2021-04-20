З ініціативи Олени Зеленської розроблено план міжсекторальної взаємодії міністерств і відомств для протидії домашньому насильству

У Кабінеті Міністрів пройшла зустріч, присвячена підбиттю підсумків стратегічної сесії «Протидія – спільна дія», яка відбулася за ініціативою першої леді України Олени Зеленської в березні цього року.

Метою стратегічної сесії було об’єднання зусиль усіх відомств для протидії домашньому насильству.

«Раніше міністерства та відомства діяли в межах своїх механізмів реагування на звернення потерпілої людини. Проте спільного, скоординованого та прийнятого всіма органами злагодженого механізму протидії домашньому насильству до останнього часу не існувало», – пояснила дружина Президента України.

За її словами, перші зрушення в цьому питанні сталися завдяки приєднанню України до «Партнерства Біарріц». Наступні – завдяки створенню Комісії з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Стратегічна сесія стала третім вагомим кроком, який допоміг розробити та затвердити спільний механізм міжсекторальної взаємодії.

Серед найближчих дій, які визначили для себе учасники стратегічної сесії:

- створення інформаційної бази регіональних спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі;

- розширення мережі спеціалізованих служб підтримки;

- опрацювання питання законодавчого врегулювання затримання кривдника на строк понад три години, з урахуванням міжнародного досвіду;

- забезпечення проходження у 2021 році навчання фахівців, які працюють з потерпілими від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків «З питань запобігання та протидії домашньому насильству» учасники обговорили питання вдосконалення роботи урядової гарячої лінії 15-47, створення спеціалізованих служб підтримки для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі й використання субвенції державного бюджету на розбудову притулків.

Довідка. У стратегічній сесії взяли участь представники Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства культури та інформаційної політики, Координаційного центру з надання правової допомоги, Офісу віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністерства фінансів, Міністерства у справах ветеранів, а також суддя Верховного Суду та урядова уповноважена з питань гендерної політики.