З кожним днем ми накопичуємо все більше такої потрібної сили, далекобійної сили – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні один із тих днів, коли ми особливо вдячні всім нашим людям, які обрали для себе шлях захисту України, нашої незалежності. Які воюють на фронті, які працюють на оборону та завдяки яким Україна живе й досягає власних цілей. Більше того, очевидно та ефективно повертає цю війну додому, в Росію – туди, де мають відчути справжню ціну війни. Сьогодні, у День українського добровольця, важливо згадати хоробрість та відданість усіх тих, хто став оборонцями України в 14-му році, хто вистояв у час тодішнього протистояння, хто зберіг Україну у 22-му році й хто зараз зберігає та зміцнює наші позиції, усю нашу державу. Кожен, хто свою власну волю спрямовує на захист усього народу, робить себе частиною великої історії України – нації та держави, які ніколи не зникнуть та відтепер, від цих років, завжди вмітимуть надихати світ. Я пишаюся всіма нашими людьми, які виборюють для України можливість нормально та вільно жити. Дякую кожному й кожній. Сьогодні я відзначив нагородами наших воїнів – орденами, званням Герой України, медаллю «За військову службу Україні». Станом на сьогодні вже загалом 73 тисячі 750 українців та українок відзначені державними нагородами. Звичайно, це лише частина проявів героїзму наших людей. Сьогодні ж я мав нагоду подякувати працівникам нашого оборонного комплексу – людям, які присвятили своє життя українській силі, які роблять нашу зброю, що проявляє себе на фронті, на морі, в ударах із повітря по російській системі війни. Дякую за українські снаряди, гармати, за дрони, за наші ракети, за наші системи РЕБ. За все те, що допомагає нашим воїнам битись і береже життя України та українців. Буде ще більше нашої зброї. Снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ. Я сьогодні зустрічався з працівниками одного з таких підприємств – оборонних. Офіційно про таке не говоримо. І зараз, у час війни, не можемо відкрито показувати все, що ми можемо. Після війни, звичайно, будемо висловлювати нашу вдячність відкрито. Це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися. Суттєво. І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили.

Ще одне.

Говорив сьогодні з канцлером Німеччини. Дуже предметна та доволі тривала розмова. Я подякував Олафу за допомогу, яку Німеччина надає нашій державі. Різнопланову допомогу. Ми скоординували наші позиції напередодні зустрічі в тристоронньому форматі Німеччина – Франція – Польща. Очевидно, що зміст зустрічі буде багато в чому про Україну – про нашу спільну силу. Також обговорили з паном канцлером Шольцом подальшу спільну роботу в оборонній сфері: допомогу, яка потрібна, та спільне виробництво зброї – і на державному рівні, і на рівні компаній. Звичайно, говорили і про Євросоюз – нашу роботу заради того, щоб якнайшвидше розпочалися переговори щодо повноправного вступу України. Жодного дня не втрачаємо.

Дякую всім, хто з Україною та в Україні!

Слава нашому народу!

Слава Україні!