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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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З нагоди Дня соборності Президент поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському

22 січня 2020 року - 08:32

З нагоди Дня соборності Президент поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня соборності України.

Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.

Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя. 

Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

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