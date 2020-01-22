З нагоди Дня соборності Президент поклав квіти до пам'ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії покладання квітів до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському з нагоди відзначення Дня соборності України.

Глава держави вшанував пам’ять Великого Кобзаря у парку імені Тараса Шевченка у Києві.

Після цього Президент поклав букет квітів до пам’ятника Михайлу Грушевському біля Будинку вчителя.

Разом із Президентом у церемонії взяли участь перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук та Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.