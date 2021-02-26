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З нагоди Міжнародного жіночого дня Володимир Зеленський присвоїв державні нагороди визначним українкам

9 березня 2021 року - 16:38

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 92/2021 про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня.

За значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зразкове виконання службового обов’язку та багаторічну сумлінну працю 109 українок були відзначені державними нагородами, зокрема орденами «За заслуги» II та III ступенів, орденами княгині Ольги I, II та III ступенів, медалями «За військову службу Україні», «За бездоганну службу» III ступеня, «Захиснику Вітчизни», «За врятоване життя», «За працю і звитягу».

Серед нагороджених – старший тренер Національної збірної України з художньої гімнастики, перший віце-президент Української федерації гімнастики Ірина Дерюгіна та чемпіонка Європи 2020 року з біатлону Валентина Семеренко, які отримали орден «За заслуги» II ступеня.

Призерка чемпіонату Європи 2021 року з біатлону Віта Семеренко відзначена орденом «За заслуги» III ступеня, а призерка чемпіонату світу з біатлону 2021 року Олена Підгрушна – орденом княгині Ольги I ступеня. Серед спортсменок, які отримали орден княгині Ольги II ступеня: призерка чемпіонату світу 2021 року з біатлону Анастасія Меркушина, призерка чемпіонату Європи 2021 року з цього ж виду спорту Ірина Петренко, чемпіонка Європи 2020 року з велосипедного спорту Олена Старікова та чемпіонка Європи 2020 року з вільної боротьби Юлія Ткач.

Також були присвоєні почесні звання.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №92/2021

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Міжнародного жіночого дня
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