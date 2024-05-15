За цей день нашим Силам оборони та безпеки вдалося частково стабілізувати ситуацію – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні протягом усього дня – доповіді наших військових, Міністерства оборони. Постійна увага – фронту, усім районам бойових дій. Харківщина – райони поруч із кордоном, місто Вовчанськ – тривають наші захисні дії. За цей день нашим Силам оборони та безпеки України – усім задіяним підрозділам – вдалося частково стабілізувати ситуацію. Окупанта, який зайшов на Харківщину, всіма засобами знищують. Артилерія, дрони, наша піхота достатньо влучно працюють. Дякую кожному й кожній, хто зараз на позиціях. Так само увага – усім іншим напрямкам. Особливо Донеччина – Покровський напрямок, також Куп’янський напрямок на Харківщині. Ми чітко бачимо, як окупант намагається відтягнути наші сили та зробити менш концентрованою нашу бойову роботу. Реагуємо на це саме так, як потрібно, – на кожному напрямку нам має бути чим відповісти ворогу. Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани. Протягом дня сьогодні були також доповіді щодо внутрішньої ситуації: це безпека, це ліквідація наслідків російських ударів. Сьогодні – жорсткий удар по Херсону, російські авіабомби… Дніпро – російський ракетний удар… Харківщина, Миколаївщина, Сумщина… Сьогодні було багато роботи у наших рятувальників ДСНС України. Дякую кожній рятувальній команді за незмінну оперативність. Дякую кожній державі, які теж незмінно оперативно, незмінно дієво допомагають нам – допомагають нашим людям, нашій державі. Світ має силу, має зброю, має можливість примусити Росію до миру – до справедливого миру. І, щоб це вдалося, зараз потрібно зробити абсолютно все, щоб російські наступальні дії, російська спроба розширити війну не вдалася.

Ще одне.

Сьогодні стався жахливий напад на Прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Це абсолютно неприпустимий прояв насильства. Бажаю якнайшвидшого одужання пану Прем’єр-міністру, важливо, щоб нападник відповідав за скоєне. Жодна форма насильства, і тим більше політичного насильства, не повинна бути частиною буття людей.

Слава всім, хто захищає життя! Дякую кожному й кожній, хто боронить Україну!

Слава Україні!