За цей тиждень маємо важливі рішення наших партнерів – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Перш за все – слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають.

Також життєво важливі зусилля всіх, хто знищує російську техніку на фронті. Зокрема, тільки спецпризначенці Служби безпеки України й тільки російських танків знищили вже більш ніж тисячу триста. Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Усім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога. Дякую!

За цей тиждень маємо також важливі рішення наших партнерів. Те, що дійсно допомагає. Франція – є рішення про ракетний пакет. Ми продовжуємо з Францією й надзвичайно вагому програму тренування наших воїнів. Я дякую за це!

Ми працюємо з нашими партнерами із Сполучених Штатів Америки над новими оборонними пакетами, які підтримують нашу систему ППО. І це те, що вкрай необхідно перед зимою, в умовах постійних російських ударів. Ми потребуємо реального прогресу й щодо далекобійності. Є рішення, яке дозволяє американським підрядникам працювати в Україні для ремонту й обслуговування техніки. Це значно прискорить процеси.

Вдячний також Канаді за спільну роботу з нами над постачанням додаткових систем ППО «Насамс». Є на цьому тижні нове рішення Британії щодо санкцій проти російських суб’єктів, які працюють на війну, – і це також дуже важливо. Дякую! Всі юридичні й фізичні особи Росії, які забезпечують діяльність російського ВПК, мають бути відрізані від світу – щоб зменшувати можливості Росії уникати справжньої дипломатії та розпалювати війну далі. Усім у світі потрібно, щоб санкції зменшили перш за все самовпевненість Путіна. І це абсолютно реалістично.

Зараз готується новий військовий пакет від Литви. Також працюємо разом над залученням коштів для закупівлі зброї й виробництва в Україні. Швеція – є нові рішення і в цивільній підтримці, і у військовій, зокрема для нашої морської безпеки.

І, звичайно, наша вдячність кожному партнеру у світі, всім політичним та громадським лідерам, які дбають про те, щоб справжня дипломатія спрацювала. Ми абсолютно чітко розуміємо: без сили дипломатія не має перспективи. Але й без чіткого розуміння дипломатичних цілей зброя всю роботу не зробить. Саме тому сила й дипломатія повинні спрацювати разом. І тільки так. Щоб мир став надійним, і щоб не було повторення такої війни. І це реально. Я дякую всім, хто нам допомагає! Слава нашим воїнам, слава всім нашим людям! Всім громадянам України!

Слава Україні!