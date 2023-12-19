За дорученням Президента Ігор Жовква провів другий раунд консультацій із Нідерландами щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні проведено другий раунд консультацій із Нідерландами стосовно двосторонніх гарантій безпеки, що стало логічним продовженням розпочатого наприкінці жовтня діалогу в межах імплементації Спільної декларації про підтримку України.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. Участь у консультаціях також взяли: заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, інші представники МЗС, Міністерства оборони та Офісу Президента.

Голова нідерландської делегації Марсель де Вінк, політичний директор МЗС Нідерландів, привітав Україну з нещодавнім важливим рішенням Європейської ради щодо початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС і запевнив у подальшій підтримці на цьому шляху.

Зі свого боку Ігор Жовква зазначив: «Це рішення – частина нашої спільної перемоги».

Під час консультацій сторони обговорили основні складові майбутніх двосторонніх гарантій безпеки та узгодили план подальших дій.

«Важливий внесок кожного партнера в наближення нашої спільної перемоги та зміцнення безпеки. Внесок Нідерландів – дуже суттєвий від самого початку вторгнення, і ми цінуємо це», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.