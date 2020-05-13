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За дорученням Президента Прем'єр-міністр вилетів на Івано-Франківщину для оцінки збитків від негоди

24 червня 2020 року - 09:17

За дорученням Президента України Володимира Зеленського Прем'єр-міністр Денис Шмигаль разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим терміново вилетіли до Івано-Франківської області, яка потерпає від негоди. Там вони проведуть зустріч з комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Насамперед треба їхати в наводнені населені пункти, де затоплені хати, городи, де люди не мають світла. Щоб допомогти, ми маємо розуміти масштаби збитків, маємо почути людей і побачити все на власні очі», – сказав Володимир Зеленський очільнику уряду.

Після оцінки ситуації сьогодні вдень урядовці проведуть селекторну нараду з Президентом України для повідомлення останніх новин, узгодження дій та організації надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, напередодні Президент Володимир Зеленський обговорив з урядом питання допомоги людям, які потерпають від повеней і сильних опадів, і поставив завдання відправити до постраждалих регіонів гуманітарний вантаж.

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