За дорученням Президента Сергій Трофімов представив нового голову Київської ОДА Василя Володіна

За дорученням Глави держави перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Трофімов представив громаді регіону нового голову Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна.

Указ № 233/2020 про призначення Василя Володіна Президент Володимир Зеленський підписав 17 червня.

У представленні нового очільника Київської облдержадміністрації також взяли участь: міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, народні депутати, керівництво обласної ради, силових структур і територіальних органів міністерств.

Сергій Трофімов вручив новопризначеному очільнику Київщини службове посвідчення та побажав і надалі успішно втілювати поставлені перед регіоном завдання.

Він зазначив, що в межах реалізації програми Президента «Велике будівництво» в Київській області передбачена реконструкція шести шкіл та семи дитячих садочків, п’яти стадіонів, 13 приймальних відділень, а також відновлення й капремонт близько 84 км доріг загального користування.

«Київська область має успішно реалізувати всі національні реформи. На часі – створення адміністративних центрів територіальних громад. Тому Василь Володін має остаточно закінчити процес децентралізації та сприяти максимальному залученню інвестицій у регіон», – сказав Сергій Трофімов.

З офіційним призначенням очільника області привітав також міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Зі свого боку Василь Володін подякував Президенту за довіру та запевнив у своїй готовності докладати максимум зусиль для успішного розвитку Київщини.

«Хочу запевнити вас, що добре розумію, які виклики стоять сьогодні переді мною, моєю командою та громадами Київської області. Ми налагодили спільну роботу та разом рухаємося в одному напрямку. Викликів справді багато. Та й планів щодо їхнього подолання теж чимало. Будемо докладати всіх зусиль, щоб виконати все вчасно на найвищому рівні», – наголосив голова Київської ОДА.

Довідка. Василь Володін народився 1979 року в Черкаській області. Закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка, має звання заслуженого юриста України. Двічі нагороджений державними відзнаками. Роботу на держслужбі розпочав у 2004 році, обіймаючи посади в різних установах. Зокрема, в Міністерстві юстиції, Державному агентстві України з інвестицій та інновацій, ДП «Державна інвестиційна компанія». У грудні 2019 року призначений заступником голови, а з березня 2020-го тимчасово виконував обов’язки голови Київської ОДА.