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За дорученням Президента України розпочато переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

28 листопада 2023 року - 10:23

За дорученням Президента України розпочато переговори з Італією щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави розпочато перший раунд консультацій з Італійською Республікою щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

«Україна вже розпочала двосторонні консультації з усіма країнами G7, включно з Італією. Саме Італія головуватиме в «Групі семи» наступного року. Ми цінуємо значний внесок наших італійських друзів у захист України та наближення спільної перемоги. Надання Італією гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

Співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

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