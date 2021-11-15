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За дорученням Президента українська делегація на Галіфакському форумі ознайомить світову спільноту з безпековою ситуацією в Україні та біля наших кордонів 

20 листопада 2021 року - 16:08

За дорученням Президента українська делегація на Галіфакському форумі ознайомить світову спільноту з безпековою ситуацією в Україні та біля наших кордонів 

За дорученням Президента Володимира Зеленського українська делегація, яка бере участь у Галіфакському міжнародному безпековому форумі в Канаді, поінформує світову спільноту про безпекову ситуацію в Україні та навколо нашої держави.

До складу делегації, яку очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, увійшли: заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець, голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко.

У межах візиту до Канади, починаючи з 19 листопада, українська делегація проводить низку зустрічей з представниками політичного та військово-політичного керівництва, політичних еліт та бізнес-структур країни. Безпекову ситуацію в Україні та світі представники нашої держави також обговорять із делегацією Сенату Сполучених Штатів Америки та керівниками державних органів країн – учасниць форуму.

Крім безпекової ситуації поблизу українських кордонів, під час зустрічей обговорюється розвиток співпраці України з іншими державами у сфері безпеки й оборони та питання українсько-канадського співробітництва щодо розвитку космічної галузі.
Також заплановані зустрічі з вищим керівництвом Канади: міністром національної оборони Анітою Ананд та президентом Канадського космічного агентства Лісою Кемпбелл, оскільки космічній галузі приділяється окрема увага.

19 листопада відбулася презентація та урочиста церемонія початку будівництва космічного пускового майданчика. У ній взяли участь голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань, міністр у справах імміграції, біженців та громадянства Канади Шон Фрейзер, президент Канадського космічного агентства Ліса Кемпбелл, міністр економічного розвитку провінції Нова Скошія Сьюзан Коркум-Грік та інші.

Проект передбачає створення на Атлантичному узбережжі, у провінції Нова Скошія, комерційного космодрому для ракети-носія «Циклон-4М» розробки та виробництва українських державних підприємств «КБ «Південне» та ВО «Південний машинобудівний завод». Проект реалізовуватиме канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Українська делегація вдячна Надзвичайному і Повноважному Послу Канади в Україні Ларисі Ґаладзі за сприяння в організації візиту.
 

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