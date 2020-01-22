За ініціативи першої леді Олени Зеленської стартував Проект щодо створення нової системи здорового харчування в українських школах

В рамках реалізації проекту розпочато комісійне обстеження, метою якого є вивчення системи організації харчування дітей. До цього процесу активно долучились представники Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України разом з Держпродспоживслужбою та іншими державними установами.

Створено постійно діючу Робочу групу до якої увійшли не тільки представники державних органів, а й народні депутати України та громадські організації.

Головним завданням на сьогодні є оцінка поточного стану системи шкільного харчування з метою виявлення всіх проблемних питань починаючи від оснащення та гігієни і закінчуючи станом задоволеності учнів та батьків шкільними обідами.

Інститутом освітньої аналітики сформовано репрезентативну вибірку з урахуванням співвідношення міських та сільських закладів загальної середньої освіти, відібрано 500 шкіл комунальної форми власності по всіх областях України.

Під час обстежень міжвідомчі комісії, до яких увійшли представники профільних департаментів місцевих органів державної влади, та Держпродспоживслужби перевірять технічний стан та оснащення шкільних харчоблоків, рецептуру, за якою готують дітям, меню, калорійність та його різноманітність, доступ до питної води та її якість, систему контролю якості та безпечності продуктів та їх належне зберігання, загальний санітарно-гігієнічний стан. Паралельно представники комісій матимуть можливість поспілкуються з учнями та батьками щодо рівня їх задоволеності шкільним харчуванням, а також з перших вуст отримати зауваження та побажання.

Відповідно до доручення Прем’єр-міністра щодо проведення комісійних обстежень закладів загальної середньої освіти з використанням переліку питань розроблених Робочою групою до 28.02.2020 буде проведено аналіз та підготовлено відповідний звіт щодо поточного стану діючої системи шкільного харчування та шляхів її вдосконалення.

Окрім того, на виконання указу Президента України, МОЗ спільно з МОН та іншими державними установами із залученням експертів і громадських організацій завершують розробку Національної стратегії щодо розбудови безпечного та здорового освітнього середовища. Одним з ключових компонентів стратегії стане організація здорового, раціонального та безпечного харчування у закладах освіти.