За координації Володимира Зеленського з Афганістану евакуювали понад 80 осіб, зокрема 31 українця

﻿За безпосередньої координації з боку Президента України Володимира Зеленського до Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил, який евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Це другий евакуаційний борт, що доправив людей з Кабула до Києва.

Літак зустрічали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«На борту літака – 83 особи, з них – 31 громадянин України. Це всі громадяни України, які на момент відльоту борту могли потрапити до аеропорту, яких провели через усі складнощі, блокпости та посадили на борт», – сказав Дмитро Кулеба.

Серед українських громадян – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула і стосовно яких російська пропаганда поширювала фейк, нібито їх покинули напризволяще.

«Ми обіцяли, що ми їх повернемо, і сьогодні ми їх повернули», – зазначив міністр закордонних справ.

Також серед евакуйованих – представники міжнародних медіа та громадських організацій, яким у Афганістані загрожувала небезпека.

«Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що найвища цінність для Української держави – це людина. Тому ми рятуємо своїх громадян, але також допомагаємо іншим людям з гуманітарних міркувань», – сказав Дмитро Кулеба.

Один з евакуйованих дістав тілесне ушкодження в результаті штовханини в аеропорту Кабула, але його життю нічого не загрожує. Усіх врятованих оглянуть медики, евакуйовані максимально швидко пройдуть необхідні формальні процедури, щоб мати змогу відпочити після складного перельоту.

Афганська журналістка Фатіма Хуссейні розповіла подробиці евакуації та подякувала за порятунок.

«Українські військові – це справжні герої. Вони допомогли нам дістатись аеропорту, який постійно обстрілював «Талібан», – повідомила вона.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що операція з евакуації людей з Афганістану відбувалася під особистим контролем Глави Української держави.

«Ми за сім років знаємо, скільки в нас героїв. Це наші військові. У цьому разі працівники ГУР – справді герої. Сьогодні, після цієї операції, про це знає весь світ», – сказав Андрій Єрмак.

Він додав, що наразі в Афганістані залишається понад 100 українських громадян, тому операція з евакуації буде продовжена найближчими днями.

«Як завжди говорить Президент України, ми не залишимо жодного українця в біді, у якому б куточку світу він не перебував», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

За інформацією МЗС, Сполучені Штати Америки звернулися до України з проханням допомогти в реалізації операції щодо евакуації з Афганістану осіб, яким загрожує небезпека. Україна погодилася надати логістичне сприяння у вивезенні людей з Кабула з їхнім подальшим переміщенням до США та інших країн. Ця операція не передбачає надання евакуйованим притулку в Україні. Сполучені Штати також допомагають Українській державі в операціях з евакуації наших громадян.