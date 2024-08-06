За липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Кілька питань. Перше – це, звичайно, фронт, доповідь Головкома – він брав участь у Ставці якраз із передової. Безпосередньо перебуває там. Доповів щодо всіх напрямків наших дій. І найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, а також Харківщина та всі інші напрямки боїв – жодного не залишаємо без уваги. Робимо максимум, щоб підтримати наші підрозділи та щоб знищувати окупанта. Дякую кожній нашій бойовій бригаді, усім солдатам та командирам, які всіма силами знищують ворога та, зокрема, влучно застосовують наші можливості щодо дронів. Наші українські Сили оборони та безпеки у цьому вже йдуть до переваги, і за липень наші воїни застосували більше дронів, ніж окупант. Це має бути стійкою тенденцією на фронті – по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів.

Від FPV та до всіх інших, включно з нашими далекобійними дронами, які вже впливають на війну стратегічно. Впливають в інтересах України. І наше українське лідерство щодо дронів може бути тим чинником, який не лише наближає справедливе закінчення війни, але й зробить Україну постачальником безпеки для інших держав. Сьогодні були також на Ставці доповіді наших урядовців: Мінстратегпром та Мінцифри – щодо виробництва та фінансування дронів. На цей рік уже законтрактовано нашим виробникам мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усіх деталей зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими, і ми працюємо не лише з державним фінансуванням, але і з партнерами – щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. У те, що допомагає захищатися зараз нам, а згодом допомагатиме зберігати безпеку всім, хто цінує життя і хто зараз із нами пліч-о-пліч. Також сьогодні на Ставці ухвалили рішення щодо нашої ракетної програми – збільшили фінансування. І окремо міністр оборони доповів щодо забезпечення зброєю наших бригад і відповідних перемовин із партнерами. Я вдячний усім у світі, хто справді готовий підтримувати нас саме так, як потрібно, щоб і в цей час, і в перспективі досягти результату. Перевага наших воїнів над окупантом – це те, чого ми всі разом можемо досягти. Всі, хто в Україні працює заради нашої незалежності. Всі у світі, хто справді цінує міжнародне право й хоче якнайшвидше досягти справжнього, тривалого та справедливого миру. Рішучість, сміливість і підтримка українців зараз – справді сміливі рішення партнерів – це те, що гарантує, що в Росії не вийде навʼязати світові постійний хаос та війни замість нормального життя.

І ще одне.

Зараз у Харкові ще тривають рятувальні роботи після російського удару. Під завалами – люди, робиться максимум, щоб їм допомогти. Станом на зараз відомо, що 12 людей постраждали. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття рідним та близьким.

Усі необхідні сили для рятувальної операції залучені. І обов’язково Росії на це ми відповімо. Російський терор неминуче буде покараний. І я дякую всім у світі, хто допомагає Україні це наближати.

Слава Україні!