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За наполяганням Президента уряд вирішив проблему несправедливого пенсійного забезпечення родин загиблих учасників АТО/ООС

5 серпня 2020 року - 19:22

Кабінет Міністрів України за наполяганням Президента Володимира Зеленського ухвалив рішення про надання адресної допомоги до пенсій членам родин військовослужбовців, зокрема добровольців, які загинули під час участі в АТО/ООС.

Глава держави наголосив, що пенсійне забезпечення родин полеглих учасників АТО/ООС було несправедливим. Існувала різниця у розмірі виплат рідним військовослужбовців, які загинули у 2014-2015 роках, і рідним тих героїв, які полягли пізніше.

«Я був у Луцьку останній раз, і, скажу відверто, було дуже неприємно, коли одна матір каже: «Невже наші діти, які загинули, захищаючи Україну, гірші за тих дітей, які загинули зараз, у 2019-2020 роках? Невже це справедливо?» Це дуже несправедливо. Батьки отримували різні гроші. Я сказав, що я виправлю це питання, і став розмовляти з урядом. І я їм дуже вдячний, що вони вирішили це питання», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що це рішення поширюватиметься на дев'ять тисяч членів сімей загиблих військовослужбовців.

«У нас не буває гірших. Вони всі герої, вони всі для нас однакові. Ми однаково ними пишаємося й однаково їм усі вдячні за те, що вони захищали нашу Україну, нашу територіальну цілісність та наш суверенітет», – сказав Глава держави.

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна зазначила, що Президент доручив уряду оперативно вирішити питання пенсійного забезпечення членів сімей військовослужбовців, які загинули в перші роки війни.

«Це саме ті військовослужбовці, які не мали хорошого грошового забезпечення, не було надбавок за вислугу років, військового звання. Власне, у їхніх сім’ях сьогодні пенсії низькі – у півтора-два рази нижчі, ніж нинішні. Тому уряд знайшов ресурси й можливості вирішити це питання і встановив адресні доплати до пенсій», – зауважила Марина Лазебна.

Міністр соціальної політики запевнила, що відтепер найменша пенсійна виплата для членів сімей загиблих героїв, де є один непрацездатний, становитиме 7800 грн, якщо двоє непрацездатних – 12 200 грн, якщо троє – максимальна пенсійна виплата становитиме 17 120 грн.

«Пенсійний фонд проводить зараз перерахунки пенсій, і у вересні родини отримають дві виплати – і за серпень, і за вересень», – підсумувала Марина Лазебна.

Родичі загиблих героїв підтримали рішення Президента і висловили йому вдячність за таку ініціативу.

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