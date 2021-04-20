За результатами наради у Херсоні щодо безпекової ситуації Президент України доручив підготувати засідання РНБО

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

У заході взяли участь керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак, постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, голови держадміністрацій вказаних областей, керівники регіональних підрозділів силових відомств.

На початку наради Глава держави висловив співчуття у зв’язку із загибеллю на Донбасі українського бійця внаслідок підриву військового автомобіля на вибуховому пристрої та побажав швидкого одужання пораненим.

Президент розповів, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух.

«Наші сім’ї, діти можуть бути в спокої», – сказав Володимир Зеленський.

Секретар РНБО доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.

Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

Голова Херсонської ОДА Сергій Козир доповів про забезпечення безпеки цивільного населення.

За результатами наради Президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони.