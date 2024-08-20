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Забезпечення закладів освіти укриттями та транспортом і реформа системи шкільного харчування: Президент у Кропивницькому зустрівся з освітянами

20 серпня 2024 року - 18:00

Забезпечення закладів освіти укриттями та транспортом і реформа системи шкільного харчування: Президент у Кропивницькому зустрівся з освітянами

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський зустрівся з учасниками другого етапу обласної освітянської конференції «Серпнева-2024».

Глава держави подякував педагогам за те, що в час війни вони зберігають для дітей можливість здобувати освіту – це один із пріоритетів України.

«Ми дуже вдячні, що попри всі втрати, які принесла війна, ми не втратили вас, наш освітній простір. Дякую також за те, що ви дуже правильно, по-людськи, патріотично виховуєте наших дітей, наше майбутнє», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, державна та місцева влада приділяють багато уваги організації навчання в режимі офлайн. Президент наголосив, що сьогодні створення безпекової інфраструктури для закладів освіти є одним із найнагальніших питань.

Володимир Зеленський доручив, зокрема, міністру освіти і науки Оксену Лісовому знайти рішення для забезпечення укриттями освітніх закладів у регіонах, які не належать до прифронтових та прикордонних.

Також потрібно розв’язати питання з потребою у шкільних автобусах, зокрема компенсувати той ресурс, який передали для фронту.

Ще одним актуальним питанням є збільшення кількості кухарів для реалізації реформи шкільного харчування, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська.

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Робоча поїздка Президента до Кіровоградської області

20 серпня 2024 року - 13:43
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