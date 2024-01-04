Забезпечити постачання додаткових систем ППО та ракет до них – це пріоритет номер один – звернення Президента України

Дорогі українці, українки!

Цими днями багато регіонів нашої держави – різні міста й села, райони й прикордонні, й біля фронту, і на всій території – зазнали російських обстрілів, масованих ракетних ударів, постійних атак «шахедами». Очевидно, що саме цей новорічний час – кінець минулого року, перші дні цього року – керівники держави-терориста пробували використовувати, щоб зламати наш дух та щоб повернути стару, торішню загрозу. Загрозу знищення нашої енергетики, основ нашого життя.

Наші захисники неба роблять усе можливе, щоб захистити державу. Уся команда наших дипломатів, усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами, українські представники за кордоном на сто відсотків роблять усе, аби забезпечити постачання додаткових систем ППО і ракет до них. Це пріоритет номер один. Звичайно, точно такий же пріоритет номер один – це нові пакети підтримки для наших воїнів. Артилерія, зокрема калібр 155, засоби РЕБ, нові дрони та інше, що необхідно. Вдячний усім нашим партнерам, які вже формують нові пакети підтримки. Буде цього місяця багато відповідної комунікації.

Але зараз, сьогодні, я хочу відзначити все ж тих, хто і вночі, і вдень, і в будь-яке свято, і в будь-яких умовах працює абсолютно всюди в Україні для ліквідації наслідків російських ударів. Сумщина, Чернігівщина, Львів, Одеса, Харків і Київ, Дніпро й Нікополь, Кривий Ріг та Оріхів. Запоріжжя. Міста Донеччини. Херсонщина. Всюди. Наші рятувальники з ДСНС України. Волонтери, які допомагають. Наші поліцейські. Я дякую всім вам, чия робота – це рятувати людей!

Я хочу відзначити особливо рятувальників, які працюють у Києві: майстер-сержант Дмитро Тарасенко, сержант Антон Дʼяченко, головний майстер-сержант Андрій Шеляков. Дякую вам, хлопці! Одеса, ДСНС України: старший майстер-сержант Олександр Дмитренко та полковник Андрій Задояний. Дякую! Харків: сержанти Вʼячеслав Юхно та Олександр Зінченко. Молодці! Херсон: сержанти Євгеній Самійлик, Дмитро Мотуз. Суми: майстер-сержант Роман Щикот та командир відділення 35-го державного пожежно-рятувального поста Олександр Батюхно. Дякую вам! Також відзначу й працівників комунальних підприємств Сумської області: Олександр Решетник та Олександр Дзекелев, Есманська селищна громада. А також хочу окремо відзначити Тараса Овсійчука, лікаря, дитячого хірурга Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні, та Юрія Шашкіна, лікаря бригади екстренки, що працює на Херсонщині. Я дякую вам всім за вашу роботу! Працівник поліції Харківщини, лейтенант поліції Валерія Чуркіна – дякую! Сергій Миколаєнко, тракторист Харківського комунального підприємства, яке залучене до ліквідації наслідків ударів. Дякую, Сергію! Максим Баранецький, Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Володимир Судак, фахівець пожежно-рятувальних робіт, що працює в комунальній установі в Одесі та відзначився в рятувальних операціях. А також Олена Сахарова, волонтерка, загін швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.

Дякую вам та кожному й кожній, хто працює заради порятунку життя людей!

Ми маємо вистояти проти російського терору й захистити нашу державу.

Слава Україні!