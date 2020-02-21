Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах

21 лютого 2020 року - 20:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Термін «смотрящі за шахтами» має зникнути разом із самим явищем – Володимир Зеленський

25 лютого 2020 року - 14:32

Президент: Жодну шахту не можна ліквідувати, поки працівники не отримають іншої безпечної роботи з гідною оплатою

25 лютого 2020 року - 14:27

Заборгованість з виплати зарплати шахтарям має бути погашена у найближчі місяці – Президент

25 лютого 2020 року - 13:50

Президент прийняв відставку голови Тернопільської ОДА у зв’язку з ситуацією, що виникла в області через повернення українців з Китаю

22 лютого 2020 року - 14:45

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів
Участь Президента у нагородженні переможців конкурсу на отримання грантів Українського фонду стартапів

21 лютого 2020 року - 15:57

Перейти до всіх галерей

Заборгованість з виплати зарплати шахтарям має бути погашена у найближчі місяці – Президент

25 лютого 2020 року - 13:50

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з нагальних проблем вугільної галузі є заборгованість з виплати заробітної плати гірникам державних шахт, і вона має бути погашена в найближчі місяці.

Під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі України Глава держави зауважив, що борг шахтарям із зарплати наразі становить понад 1 млрд гривень.

«Дехто з колег говорив, що це (борг із зарплати. – Ред.) починаючи з 2014-2016 років. Сьогодні це – понад 1 мільярд. Буде півтора мільярда, як казали присутні. Тому дуже прошу в найближчі два місяці – березень, квітень – закрити повністю всі борги перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати і пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме заробітну плату за ці місяці», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що проблеми вугільної галузі є максимально критичними та потребують нагального вирішення.

За словами Володимира Зеленського, серед питань, які мають бути розв’язані невідкладно, – імпорт вугілля та електроенергії.

«Про який імпорт може бути мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якась марка у нас не добувається – тільки тоді ми можемо піднімати питання імпорту цієї марки. І це термінове завдання», – зазначив він.

Версія для друку