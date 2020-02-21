Заборгованість з виплати зарплати шахтарям має бути погашена у найближчі місяці – Президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що однією з нагальних проблем вугільної галузі є заборгованість з виплати заробітної плати гірникам державних шахт, і вона має бути погашена в найближчі місяці.

Під час Всеукраїнської наради працівників вугільної галузі України Глава держави зауважив, що борг шахтарям із зарплати наразі становить понад 1 млрд гривень.

«Дехто з колег говорив, що це (борг із зарплати. – Ред.) починаючи з 2014-2016 років. Сьогодні це – понад 1 мільярд. Буде півтора мільярда, як казали присутні. Тому дуже прошу в найближчі два місяці – березень, квітень – закрити повністю всі борги перед шахтарями. Якщо не будемо це закривати і пропустимо хоч одну добу, тоді, мені здається, буде справедливо, якщо весь уряд не отримуватиме заробітну плату за ці місяці», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що проблеми вугільної галузі є максимально критичними та потребують нагального вирішення.

За словами Володимира Зеленського, серед питань, які мають бути розв’язані невідкладно, – імпорт вугілля та електроенергії.

«Про який імпорт може бути мова, якщо країни, з яких ми імпортуємо, не пускають нас на свої ринки. Тому спочатку наше вугілля, наші шахтарі, наша електроенергія. А якщо якась марка у нас не добувається – тільки тоді ми можемо піднімати питання імпорту цієї марки. І це термінове завдання», – зазначив він.