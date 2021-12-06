Задля унеможливлення ймовірної ескалації з боку РФ потрібні потужні превентивні санкції, а не реакція постфактум – Президент України

Щоб запобігти можливій ескалації з боку Російської Федерації та погіршенню безпекової ситуації у Європі, міжнародна спільнота має вживати потужних превентивних заходів, а не реагувати на події, які вже відбулися, як у випадку з міграційною кризою на кордонах Польщі й Литви з Білоруссю. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після тристоронньої зустрічі з президентами Польщі й Литви в резиденції «Синьогора» в с. Гута на Івано-Франківщині.

«Що таке санкції потім? Я вважаю, що мають бути потужні превентивні речі, серйозні санкції, щоб не було навіть думки щодо ескалації в будь-якому регіоні. Тому що ми бачимо, що це вже пов'язано не лише з Україною, а й з будь-якою державою Європейського Союзу», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив: Україна, яка поки що не є членом НАТО та ЄС, зараз активно посилює дружні відносини зі своїми сусідами, зокрема, задля зміцнення безпеки в регіоні. Володимир Зеленський нагадав, що наша держава миттєво допомогла Молдові під час енергетичної кризи та Литві під час міграційної кризи.

«Саме тому ми сьогодні зустрічаємося з нашими друзями з Литви та Польщі. Тому що вони розуміють, що й нам сьогодні потрібна їхня підтримка», – сказав Глава держави.

Президент Литви Гітанас Наусєда також вважає, що санкції мають бути переконливими.

«Ми запроваджуємо санкції, щоб вони змінювали поведінку. Має бути розуміння: якщо щось станеться, то буде миттєва й дуже серйозна реакція», – зазначив він.

На думку очільника Литви, важливо, щоб дії країн ЄС підтримали такі країни, як США, Канада, Велика Британія.

Зі свого боку Президент Польщі Анджей Дуда зауважив: історичний досвід дає розуміння того, що не можна погоджуватися на жодні ультиматуми з боку певних країн, зокрема Росії.

Він переконаний, що одним з головних чинників того, що нова ескалація з боку РФ не стає реальністю, є те, що після агресії Росії проти України у 2014 році НАТО військово посилило свій східний фланг.

«Я вважаю, що найбільшою помилкою є погоджуватися на шантаж. Ми маємо зайняти сильну позицію. І саме так має поводитися НАТО, бути послідовним», – зазначив Президент Польщі.