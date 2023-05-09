Захист і свобода – це прямий результат сміливості – Володимир Зеленський поспілкувався зі студентами Альянсу європейських університетів EUniWell

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заході Europe Unity For Well-Being, ініційованому Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в межах Альянсу європейських університетів EUniWell.

Глава Української держави присвятив свій виступ сміливості, адже вона є важливою в усіх сферах життя: і в житті людини, і в житті держави, і в житті всього Європейського континенту.

«Чи були б ми тут сьогодні, якби 80 років тому вільні народи світу не проявили б достатньої сміливості, щоб знищити зло нацизму? Очевидно, якби тоді виник дефіцит сміливості, сьогодні нас би тут не було», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, після Другої світової війни простір свободи у Європі та майже всюди у світі неухильно розширювався, бо сміливості в людей ставало більше. Утім, як зазначив Глава держави, за свободу доводилося боротися, бо існували противники свободи й автократи, які вважали, що можуть дозволити собі не віддати людям те чи інше право.

«Усі ви можете поглянути на шлях, який пройшли ваші країни в боротьбі за свободу для людей, у боротьбі за нашу Європу, яку ми знаємо й цінуємо, та побачити, що це був шлях саме сміливості – конкретних сміливих людей, які будували нашу спільноту вільних народів», – зауважив Президент.

Він наголосив, що в наші дні ми не маємо права піддаватися ілюзії, що битву за свободу вже завершено й що сміливість більше ніколи не знадобиться.

«Ця жорстока терористична війна, яку веде Росія проти України, – нагадування кожній нашій країні, кожному й кожній із вас особисто, що сміливість може бути потрібна вам сьогодні так само, як і в будь-який інший час сміливість була потрібна для захисту свободи й наших європейських цінностей», – акцентував Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, особиста сміливість переростає у сміливість суспільств, народів і держав і в результаті – у сміливість континенту.

«Зараз Європа саме така – смілива. Ухвалює рішення, підтримує захист свободи, тисне на агресора. Завдяки чому це відбувається? Це сміливість лідерів. І це сміливість звичайних людей, за якими йдуть лідери», – пояснив він.

Президент висловив переконання, що саме завдяки сміливості Україна та її союзники переможуть у цій жорстокій війні, яку розвʼязала Росія, і подолають російську ідеологію ненависті до європейської свободи.

«Причому наша перемога зараз, коли російська агресія торкнулася лише України, зробить те, чого не вдалося зробити у вирішальне десятиліття перед Другою світовою війною. Ми знищимо тотальне зло при його корінні, коли воно ще не встигло охопити агресією інші народи Європи», – зауважив Глава держави.

Водночас, за його словами, навіть після нашої перемоги не можна втрачати сміливості.

«Ви не повинні втрачати сміливості! Ніхто не знає того свого часу, коли, можливо, доведеться стати на захист свободи. Ніхто не знає достеменно, які загрози свободі можуть виникнути через рік, через пʼять років. Якщо доведеться захищати свободу, будь ласка, будьте сміливими! Будь ласка, не здавайте своїх цінностей тим, хто прагне їх знищити. Боріться, щоб простір свободи нічого не втрачав. Якби так не робили до нас, сьогодні нас тут не було б. Якщо так не будемо робити ми, то хіба свобода збережеться після нас?», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський побажав кожному студенту й студентці знайти ту сферу, у якій їхня сміливість зможе дати більше свободи й можливостей усій Європі.

«Я щиро бажаю вашому поколінню передати вашим дітям ще більш вільну, ще більш об’єднану та ще більш захищену Європу, ніж ми можемо забезпечити зараз і обов’язково забезпечимо», – зазначив Глава держави.

Відповідаючи на запитання студентів, Володимир Зеленський наголосив, що нині українці в боротьбі з Росією відстоюють європейські цінності, тож Україну можна вважати опорою демократичного світу.

«Україна – це стіна між абсолютною автократією й демократією. І тому ми повинні вистояти. Для того, щоб у майбутньому бути справді опорою потужної та незалежної Європи. Тому й тримаємо цю стіну міцно», – сказав Президент.

На переконання Глави держави, європейці також мають усвідомити, що громадяни України, хоч і були колись в СРСР, за своєю суттю – європейці, сповідують такі самі цінності і, найголовніше, – захищають їх сьогодні. Саме тому громадяни країн ЄС мають і далі підтримувати Україну й допомагати в боротьбі з російським агресором.

«Не на полі бою в Україні – тут ми впораємося самі. Але дуже важливо, щоб ви тиснули на свої суспільства, щоб були об’єднані в допомозі та підтримці України, засуджували агресію Росії. І тиснули на своїх політичних лідерів, які повинні допомагати Україні. Якщо санкції проти Росії – то потужні, якщо передавати зброю – то без зволікань, якщо допомагати Україні в захисті в інформаційному просторі – то на всі сто відсотків», – акцентував Володимир Зеленський і додав, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти Європи.

Президент наголосив, що війна має закінчитися виведенням російських військ з усіх українських територій, а не перетворитися на заморожений конфлікт у Європі.

«Ми хочемо витіснити російські війська з нашої території. Більше жодного продовження війни ми не хочемо. Ми хочемо просто бути вільними й нагадати, що ми не в ляльковому театрі Президента Путіна, а ми – самодостатня держава», – заявив Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що після завершення війни Україна – майбутній повноправний член ЄС – потребуватиме відбудови, адже багато міст і громад зруйновані внаслідок бойових дій.

«Для всього цього знадобиться допомога: у роботі, у розвитку, у внеску в реновацію України. Тому запрошуємо енергійних людей, студентів зі своїми ідеями, зі своїми знаннями в Україну для відновлення нашої держави», – сказав Президент.

Глава держави привітав усіх присутніх із Днем Європи та запросив наступного року відзначити цей день вже в мирній Україні.

Альянс EUniWell об'єднує 11 університетів Європи (загальна кількість студентів – 337 тис.): Університет Ліннея (Швеція), Нантський університет (Франція), Університет Земмельвайса (Угорщина), Бірмінгемський університет (Велика Британія), Кельнський університет (ФРН), Університет Флоренції (Італія), Констанцький університет (Німеччина), Університет Мурсії (Іспанія), Університет Сантьяго-де-Компостела (Іспанія), Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна), Національний інститут східних мов і цивілізацій INALCO (Франція). Захід транслювався для всіх 11 університетів EUniWell.