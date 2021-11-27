Захист прав незаконно утримуваних Росією українців є ключовим пріоритетом Президента України – Андрій Сибіга

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга провів зустріч з дружиною політв’язня Сейрана Салієва, координаторкою ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієвою та заступницею постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою.

Основною темою обговорення були шляхи посилення політичних та дипломатичних заходів для звільнення політв’язнів, яких незаконно утримує російська окупаційна влада, зокрема представників кримськотатарського народу.

Заступник керівника Офісу Президента поінформував про особливу увагу Глави держави до цього питання, зазначивши, що звільнення українських політичних в’язнів є пріоритетом для України.

Окремо було наголошено на тому, що ця тема постійно перебуває на порядку денному перемовин Володимира Зеленського з лідерами ключових зовнішньополітичних партнерів нашої держави, а також з очільниками міжнародних організацій.

Крім того, на зустрічі йшлося про важливість подальшої діяльності Кримської платформи, започаткованої за ініціативою Президента України Володимира Зеленського. Цей майданчик має, серед іншого, стати одним з елементів у комплексній державній роботі над звільненням українських політв’язнів.

Андрій Сибіга висловив подяку Муміне Салієвій за активну роботу та підтримку родин кримських татар, яких незаконно утримує у в’язницях російська влада.

«Лише спільними зусиллями вдасться досягти звільнення бранців», – наголосив заступник керівника Офісу Глави держави.

У цьому зв’язку було обговорено низку перспективних конкретних напрямів спільної роботи щодо надання сприяння родинам політичних в’язнів у вирішенні нагальних для них соціальних, культурних, освітніх і гуманітарних питань.