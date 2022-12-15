Закликаю підтримати українську формулу миру й розпочати консолідацію світу заради протидії екоциду – промова Президента в парламенті Нової Зеландії

Дорогі друзі!

Пані Прем’єр-міністре!

Пане Спікере!

Пане лідере опозиції!

Пані та панове урядовці й парламентарі!

Народе Нової Зеландії!

Я вдячний за цю можливість звернутися до вас і хочу запропонувати вам лідерство.

Лідерство в захисті миру.

Цей рік показав усьому світу, як багато можна зробити, коли маєш достатню рішучість і знаєш, що треба робити.

І будемо відвертими: на початку цього року від України ніхто у світі не очікував сенсацій.

Коли почалося повномасштабне вторгнення Росії, я чув у голосах багатьох співрозмовників лише співчуття. Але коли вони чули у відповідь рішучість, усе моментально змінювалося.

Кожен, у чиєму серці знаходила відгук українська боротьба за свободу, приєднувався до глобальної коаліції на захист свободи.

Сьогодні у нашій антивоєнній коаліції вже більш як сотня держав. Тих, хто підтримує фундаментальні принципи міжнародного права й Статут ООН. Тих, хто в міжнародних інституціях, наприклад у Генеральній Асамблеї ООН, голосує за рішення на користь миру й територіальної цілісності України.

Тих, хто надає нашій державі збройну підтримку й тренує наших військових.

Тих, хто запровадив санкції проти держави-терориста й постійно підвищує для Росії ціну за агресію та спровоковані нею глобальні кризи. І тих, хто допомагає нам долати ці кризи.

Тих, хто робить усе, щоб російські воєнні злочинці відповідали за скоєне ними проти України.

За 293 дні цієї страшної війни сам розвиток подій створив можливості для різних країн і лідерів проявити себе – знайти свою функцію в захисті того, що всі ми у світі так чи інакше цінуємо.

І я вдячний вам, дорогі друзі, за те, що Нова Зеландія однією з перших почала підтримувати Україну в боротьбі за незалежність і справедливість.

Відчувши особливість морального виклику цієї війни, ви змінили власні підходи до санкційної політики й застосували національні санкції проти причетних до розпалювання агресії.

Ви допомогли з фінансами для безпекових потреб, із постачанням амуніції та з навчанням військових.

Ви надали нам гуманітарну підтримку й незмінно допомагаєте на міжнародних майданчиках.

Ми в Україні все це дуже цінуємо. Я ще раз вам дякую за цю підтримку!

Але хочу запропонувати вам іще дещо.

Різні диктатори й агресори завжди не усвідомлюють те, що сила вільного світу не в тому, що хтось великий і запасся ракетами, а в тому, що всі вміють об’єднатися й діяти рішучо, щиро і кожен робить свій унікальний внесок у загальну справу.

Можливо, настав час і вашій країні зробити саме такий унікальний внесок.

Я говорю зараз про один з пунктів нашої формули миру, яку я запропонував нещодавно на саміті G19, який проходив в Індонезії.

Отже, ви напевно чули про десять пунктів, які можуть повернути Україні та всій Європі мир, а світу – безпеку й стабільність, які були розбиті російськими ударами. Це дуже прозорі й логічні пункти.

Це радіаційна та ядерна безпека. Продовольча безпека. Енергетична безпека. Звільнення всіх військовополонених і повернення депортованих. Повне виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України. Виведення російських військ із нашої землі і завдяки цьому – припинення бойових дій. Повернення справедливості через притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Протидія екоциду. Недопущення ескалації війни та фіксація її закінчення.

Кожен із цих пунктів здатен прибрати той чи інший елемент російської агресії.

А отже, всі вони гарантують мир.

І я запропонував скликати спеціальний саміт уже найближчими місяцями. Global Peace Formula Summit, на якому держави-партнери могли б визначитись із тим, який із пунктів формули миру вони могли б допомогти реалізувати.

Ось так само, як ми реалізуємо другий пункт формули – продовольчу безпеку. Є формат співпраці з ООН, із Туреччиною, з іншими партнерами, і як наслідок – є дві ініціативи, які прибирають зі світового продовольчого ринку дефіцит, що виник через злочинну російську блокаду наших морських портів. Три українські морські порти ми розблокували. Результати цього очевидні.

Наша експортна зернова ініціатива та гуманітарна ініціатива Grain from Ukraine тепер працюють разом, щоб подолати проблему глобального голоду. До речі, будь ласка, поцікавтеся ними. Можливо, ви побачите і свою роль у заспокоєнні продовольчої кризи.

Але все ж таки насамперед я раджу вам звернути увагу на восьмий пункт нашої формули миру. Пункт щодо екологічної безпеки.

Освічені люди добре розуміють, що означає війна для навколишнього природного середовища. Ваше суспільство саме таке – освічене.

Зруйновану економіку та інфраструктуру можна відбудувати. На це потрібні роки.

Але зруйновану природу не відбудуєш. Як не повернеш знищене життя.

Станом на зараз 174 тисячі квадратних кілометрів української території забруднені мінами та боєприпасами, що не розірвалися.

Акваторія Чорного й Азовського морів також забруднена мінами і втратила сотні тисяч живих істот, які загинули внаслідок бойових дій і активності російського військового флоту.

Десятки річок забруднені. Сотні вугільних шахт затоплені. Десятки найнебезпечніших підприємств, зокрема хімічних, зруйновані російськими ударами.

Три мільйони гектарів лісів в Україні уражені бойовими діями.

Усе це та інші прояви російської екоцидної політики матимуть безпосередні негативні наслідки для мільйонів людей, для нашого регіону й сусідніх регіонів.

Я впевнений, що ваше суспільство відчуває крихкість нашого світу. Відчуває, наскільки важливо для всіх людей на планеті вести раціональну політику щодо нашого спільного дому. Так само, до речі, як і щодо наших спільних цінностей, на яких базується мирне співжиття народів.

І тому я пропоную саме вашій країні, вашим лідерам розглянути можливість взяти до уваги цей екологічний пункт нашої формули миру. Я закликаю вас проявити лідерство в міжнародних інституціях, зокрема в ООН, і на двосторонньому рівні з іншими державами, щоб світ побачив і цей виклик російської війни.

Щоб світ побачив, що не буває справжнього миру там, де будь-яка дитина може загинути від прихованої російської протипіхотної міни. Не буває справжнього миру там, де наслідки війни у вигляді отруєних ґрунтових вод можуть знищити нормальне життя в кількох країнах. Не буває справжнього миру там, де відбувся екоцид і його наслідки не подолані.

Можливо, зараз здається, що з такої тематики не буде великих сенсацій. Але до сьогодні у світу немає спільного досвіду подолання руйнівного впливу війни на навколишнє природне середовище.

Нашу землю ми звільнимо. Ми переможемо в цій війні – я впевнений у цьому. Ми повернемо свободу й безпеку всім українцям, хоч би де вони жили.

Держави світу вже беруть лідерство в реалізації таких пунктів нашої формули миру, як, наприклад, пункт про справедливість. Вчора Нідерланди заявили про свою готовність розмістити трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.

І я закликаю вас підтримати у вашому парламенті українську формулу миру й розпочати консолідацію світу заради восьмого пункту формули – заради протидії екоциду.

Хай Росія відповідає за всі прояви її агресії.

Я дякую вам за увагу!

Nga mihi!

Слава Україні!