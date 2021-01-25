Законодавчу ініціативу щодо врегулювання правового статусу національних меншин обговорили на нараді під головуванням Президента України

Україна як держава проявляє повагу до традицій і культурних цінностей осіб, які належать до національних меншин, що живуть на її території, та повинна ухвалити новий закон, який врегулює захист їхньої самобутності та рівноправності, наголосив Президент Володимир Зеленський.

У нараді під його головуванням взяли участь міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та народні депутати.

Глава держави зазначив, що врегулювання статусу національних меншин допоможе захистити їхні права, сприятиме зміцненню українського суспільства та захисту територіальної цілісності й суверенітету України. Також відповідна законодавча ініціатива зробить рівноправними нацменшини в Україні.

«Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську. Це справедливо», – наголосив Президент.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що цей законопроект допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.